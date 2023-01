Davide Donadei ha infranto di nuovo il regolamento, provvedimento in arrivo: cosa ha combinato

Questa è la seconda volta che Davide Donadei ha infranto il regolamento questa settimana. Il popolo della rete non ci sta e tutti infatti chiedono un provvedimento.

Nei giorni scorsi, il gieffino ha preso carta e penna per far capire agli altri di chi stava parlando e subito in quel caso la produzione è intervenuta. Questa volta però l’ha combinata davvero grossa e secondo molti non ha scampo.

Davide Donadei ha violato ancora il regolamento

Questa volta, l’ex tronista di Uomini e Donne,l’ha combinata grossa e per lui si mette davvero male. Davide Donadei ha rivelato due big che saliranno sul palco di Sanremo in vista della prossima edizione del Festival. Parlando con Sarah Altobello, Tavassi e Alberto, il giovane pugliese ha svelato la presenza a Sanremo del cantante Ultimo e di Paola e Chiara.

Ai concorrenti è vietato riportare fatti esterni di qualsiasi argomento. Negli anni scorsi infatti, Andrea Zelletta fu punito per aver rivelato alcuni dettagli sulla Juventus dopo aver trascorso qualche giorno in isolamento per sospetto Covid. Zelletta si prese una nomination d’ufficio e per Donadei potrebbe toccare la stessa sorte

Il gieffino a rischio nominations d’ufficio

Come detto in precedenza per il gieffino sarebbe la seconda violazione del regolamento nel giro nemmeno di una settimana. Al momento non sappiamo cosa ha deciso dil GF Vip ma visti i precedenti episodi è possibile che vada in nominations o nel peggiore dei casi che venga eliminato. Per ora non ci resta altro che attendere la diretta di lunedì.

Intanto, per quanto riguarda la prossima puntata del reality sarà decisiva anche Donnamaria. Negli ultimi giorni i continui litigi con Antonella lo hanno portato a stare male a livello fisico e in Casa i suoi amici sono davvero preoccupati per la propria salute. Insomma, anche per i Donnalisi sono in arrivo belle ramanzine