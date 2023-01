C’è posta per te, Maria mette in imbarazzo Charlize ma lei le risponde a tono. Che lezione!!

Sabato 28 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. La prima ospite e la più attesa è stata Cherlize Theron che si è presentata in tutta la sua straordinaria bellezza insieme ad Olga la traduttrice.

Prima di procedere con la storia da raccontare, Maria ha fatto una sorte di riassunto raccontato un pò le passioni e non dell’attrice Hollywoodiana. E proprio in questo momento che c’è stato un siparietto molto divertente tra le due che non è passato inosservato

C’è posta per te Charlize mette in imbarazzo Maria e lei risponde

Prima di raccontare la storia di Alessandro e Cristina, Maria De Filippi si è fermata a conversare con Charlize, prendendo spunto dalle sue foto social per trattare alcuni argomenti a cui la diva tiene in particolar modo. Ad esempio l’amore per gli animali e quello per la sua famiglia di origine e per i suoi figli.

Nel raccontare è uscito fuori che Charlize non è eccellente nello sciare e a spiegare il motivo è stata lei stessa. L’attrice ha fatto sapere di essere cresciuta in Africa e li c’è solo una montagna per sciare. Arrivata a questo punto però ha lanciato una vera stoccata a Maria chiedendole una mano.

Magari puoi darmi tu una mano, Maria. Però hai mostrato a tutti che sono una sciatrice scarsa”, ha chiosato sorridendo. La De Filippi ha avuto la risposta prontissima e le ha dato una saggia lezione, casomai servisse: “Un non talento ci può stare nella vita”. Applausi in studio.

La storia di Cristina ed Alessandro

Cristina ed Alessandro hanno scritto a Maria per aiutarli con la propria moglie e mamma. Nel 2021 hanno subito un lutto molto grave, ovvero la perdita del fratello. L’aiuto che hanno chiesto a Maria è quello di far tornare alla moglie il sorriso e soprattutto quella voglia di vivere. che ha perso lo stesso giorno che è venuto a mancare il loro ragazzo. Una storia commovente che ha emozionato anche l’ospite d’onore e la stessa Maria.