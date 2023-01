C’è posta per te, Maria De Filippi strepitosa nel suo tailleur giallo: il prezzo è una follia!!!

Look da urlo per Maria De Filippi: il tailleur giallo indossato a C’è posta per te è il sogno di tutte

Sabato 28 gennaio 2023 è andata in onda la quarta puntata di C’è posta per te. In ogni registrazione Maria De Filippi riesce ad incantare non solo raccontando storie ma anche presentandosi con look che fanno perdere la testa.

La conduttrice la scorsa settimana ha indossato un abitino che subito è saltato all’occhio in quanto è stato indossato lo scorso anno anche da Sonia Bruganelli. Nella puntata di sabato 28 gennaio però ha scelto un look più primaverile e soprattutto più classico.

In tanti guardando la puntata hanno subito puntato gli occhi sul tailler di Maria. Non solo per la bellezza e l’eleganza con cui la conduttrice lo ha indossato ma anche per il colore. La De Filippi ha scelto un pantalone a sigaretta con giacca di colore giallo.

Nel totale, come detto in precedenza il look è molto elegante. Sotto la giacca ha un top di colore verde, ricamato sulla zona della scollatura. Inoltre, si è potuto notare anche una fantasia a pois dalla tonalità più chiara. Impossibile anche non notare le scarpe decolleté color carne.

Ma quanto costa il tailleur?

Come detto in precedenza il look di Maria De Filippi non è passato inosservato. La conduttrice è solita indossare abiti firmati Yves Saint Laurent, Alexander McQueen e Luis Vuitton. In questo caso non sappiamo che brand sia il tailleur ma quello che sappiamo è che Maria è solita spendere cifre non proprio alla portata di tutti.

I suoi abiti indossati a C’è posta per te ma anche ad Amici hanno un costo di solito che va dai due mila ai cinque mila euro. Insomma, prezzi non proprio alla portata di tutti. Altro dettaglio che non è passato inosservato ieri la collana, un elegantissimo punto luce. I capelli invece sono come li porta spesso: a caschetto, mossi e con il suo immancabile biondo.