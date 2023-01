Giulia Stabile a Verissimo, racconto agghiacciante sui prof: “Ho subito di tutto”. Silvia scoppia in lacrime

Un’intervista da pugno nello stomaco quella di Giulia Salemi a Verissimo. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, oggi tra i professionisti del talent e co-conduttrice di Tu si que vales, ha raccontato alcuni agghiaccianti dettagli del bullismo subito a scuola.

Una narrazione da pelle d’oca dato che ha tirato in ballo anche i professori che pare non abbiano mai fatto nulla per difenderla. Una storia davvero da brividi quella della ballerina che ha fatto commuovere anche Silvia.

Verissimo: Giulia Stabile dice grazie a Maria De Filippi

L’ex allieva di Amici ha parlato prima della sua esperienza nel talent di Canale 5 e poi del ruolo che ha a Tu si Que Vales. La ragazza ad oggi dice grazie a Maria De Filippi per la grande opportunità che le ha dato e per la fama che si sta costruendo. Ma non solo Giulia le ha voluto dire grazie anche per il sostegno e la forza che le ha dato nei mesi in cui era in classe.

La sua non è stata un’adolescenza semplice, infatti ha subito bullismo da parte die compagni. Una rivelazione che ha fatto già mesi. Nel salotto di Silvia Toffanin, però, questa volta è scesa nei dettagli e quell’orrore raccontato ha lasciato di stucco tutti, compresa la conduttrice, che non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alla lacrime..

La sofferenza e gli anni bui a scuola dell’ex allieva di Amici

La Stabile ha raccontato di essere stata bullizzata sia per le sue scelte di vita sia per la sua contagiosa risata. “Tutti hanno insicurezze, quella bambina adesso mi dice: “Guarda che bellina anche quando eri prima””, ha sottolineato, passando poi a ricordare il periodo più buio della sua esistenza.

Uno dei motivi per cui veniva presa in giro era la sua risata. Per un periodo della sua vita non ha voluto nemmeno passare innanzi alla scuola media frequentata per via dell’incubo vissuto tra le mura dell’istituto. Alcuni dei suoi insegnanti lavorano ancora li e ad oggi nemmeno nuove incontrarli.

La Stabile ha anche sottolineato di essere stata messa da parte molte volte, sia dai suoi amici che dalle proprie insegnanti. Qualcuno le diceva addirittura di scegliere tra la scuola e la danza. Oggi , ha fatto sapere è tutto diverso, è cresciuta e riesce a vedere tutto sotto altri occhi. Giulia si sente soddisfatta del suo percorso di vita e quando le dicono che è una ballerina professionista fa ancora fatica a crederci.