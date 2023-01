C’è posta per te, pubblico in rivolta contro Giuseppe: Maria lo asfalta con classe

Sabato 28 gennaio è andata in onda la quarta puntata di C’è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi ha incollato ancora una volta milioni di spettatori. A indignare il pubblico la storia surreale e preoccupante di Giuseppe, chiamato in causa da sua figlia Carmen e il marito.

C’è posta per te: la storia di Giuseppe indigna i telespettatori

Tutto è iniziato dopo la separazione di suo padre e l’incontro con la nuova compagna che poi ha sposato. Dalla loro relazione è nata anche una figlia Martina che fino a poco fa non era nemmeno a conoscenza dell’esistenza di Carmen.

La storia di Giuseppe ha davvero indignato tutti. In studio l’uomo è sbarcato con la moglie Luana e con Martina: quello che si è visto e udito è stato un qualcosa di assolutamente triste. Maria De Filippi, a un certo punto, è diventata molto pesante nei riguardi del suo ospite invitandolo a riflettere e soprattutto a dire la verità.

Giuseppe ha sempre nascosto tutto alla sua famiglia facendo credere alla figlia Carmen che fosse la nuova compagna a non accettarla. La De Filippi arrivata questo punto ha perso la testa e lo ha messo con le spalle al muro

Maria mette alle strette l’ospite e gli fa fare una brutta figura

Maria infatti ha preso in mano la situazione ed ha iniziato una sorte di ‘pressing’ su Giuseppe: “Luana e tu vi siete sentiti offesi da Carmen perché non è venuta al vostro matrimonio, ma vi potete sentire offesi da una ragazzina di dodici anni?“.

Il pubblico presente davanti a queste parole ha applaudito la conduttrice mettendo in forte imbarazzo Giuseppe e Luana. “Perché non hai detto dell’esistenza di Carmen alla tua terza figlia Giada? Ok, l’ha saputo, ma poco fa, non è un po’ tardi?” Altri applausi in studio, con l’uomo che ha ammesso i propri errori: “Forse ho sbagliato qualche passaggio”. “Qualche?”, la replicato ancora Maria. Insomma, Quenn Mary ha messo con le spalle al muro il padre di Carmen facendogli fare davvero una brutta figura.