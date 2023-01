Come arrivare a Linate da Milano? Le diverse soluzioni per chi viaggia in auto, coi mezzi, in treno

È uno dei principali scali italiani – quarto per quanto riguarda il numero di passeggeri in transito, almeno secondo alcune statistiche, dopo Roma Fiumicino, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio – e di certo quello più vicino, facilmente raggiungibile e in poco tempo dal capoluogo lombardo.

Ecco qualche informazione utile allora su come arrivare a Linate da Milano. La buona notizia è che dai taxi a tariffa fissa agli autobus di linea, tante sono le alternative come raggiungere l’aeroporto di Milano Linate: a seconda delle singole esigenze ciascuna si può rivelare più o meno pratica, più o meno conveniente.

Come raggiungere l’aeroporto di Milano Linate: mezzi e indicazioni su prezzi e orari

Considerata la vicinanza con la città, uno dei modi più semplici per arrivare a Linate da Milano è l’automobile. C’è un’omonima uscita della tangenziale, l’uscita 6 Aeroporto Linate – Viale Forlanini, che permette di raggiungere in pochi minuti lo scalo da molti punti della città.

Arrivati in aeroporto si può posteggiare l’auto – ma lo stesso vale anche per moto o altri mezzi di proprietà con cui lo si è raggiunto – in uno degli appositi parcheggi presenti nell’area partenze: prenotando in anticipo su https://parkos.it/parcheggio-linate/ si ha la certezza di trovare posto e soprattutto l’opportunità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, anche in caso di soste lunghe per esempio.

Proprio chi parta per viaggi lunghi e voglia risparmiare sul costo del parcheggio farebbe meglio a considerare che tra i vari modi come arrivare a Linate da Milano c’è oggi anche il car sharing: la maggior parte di auto in condivisione presenti in città possono essere guidate, in virtù della vicinanza dello scalo con il centro cittadino di cui si è già detto, fino all’aeroporto e qui lasciate negli appositi parcheggi.

Naturalmente si può anche noleggiare un’auto, eventualmente anche un’auto con conducente, per raggiungere l’aeroporto di Milano Linate in tutta comodità ma i costi possono crescere notevolmente in questo caso. Lo stesso vale per i taxi: sono forse la soluzione più confortevole e più veloce per raggiungere l’aeroporto (dalla Stazione Centrale, in condizioni di traffico normali, il tempo di percorrenza è di quindici o venti minuti) ma la spesa (in media tra i quindici e i venti euro) è ammortizzata solo per più di un passeggero.

Anche i mezzi pubblici sono comunque un ottimo modo come arrivare a Linate da Milano, specie se ci si muove dalle zone più centrali della città. Da Piazza San Babila parte l’autobus 73 perfetto per raggiungere l’aeroporto, in qualche caso in pochi minuti grazie alle corse dirette. In diversi punti della città passa, invece, l’autobus 923 che in direzione San Raffaele ferma nelle immediate vicinanze dello scalo.

In entrambi i casi orari e costi del biglietto sono quelli previsti per le diverse corse cittadine da ATM, l’azienda dei trasporti locale. Dalla Stazione Centrale è disponibile anche un apposito transfer, il cosiddetto Air Bus, che in venticinque minuti e con un prezzo fisso di cinque euro permette di arrivare a Linate direttamente (o quasi: è prevista una sola fermata intermedia a Piazzale Dateo). Chi viaggia con i passanti ferroviari S5, S6 e S9 infine può raggiungere in treno l’aeroporto di Milano Linate dopo aver fatto un cambio alla Stazione di Milano Forlanini con il già citato 73.