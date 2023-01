Paola Caruso, svelata la malattia del figlio: “Non so se si riprenderà”

Paola Caruso ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha svelato la malattia che ha colpito suo figlio. Lo scorso 21 novembre la donna pubblicò delle Instagram stories in cui svelò che suo figlio stesse attraversando un momento davvero difficile.

Per tutto questo tempo, però, la showgirl non ha aperto bocca sulla questione ed ha deciso di raccontare tutto da Silvia Toffanin. Vediamo nel dettaglio che cosa e sussesdo e se si riprenderà.

Ecco qual è la malattia del figlio di Paola Caruso

Nel corso della puntata di oggi di Verissimo, Paola Caruso ha raccontato della malattia del figlio. La donna ha svelato che tutto è accaduto durante una vacanza che aveva deciso di fare a novembre a Sharm El Sheik. Una volta giunti a destinazione, il piccolo Michelle ha cominciato ad avere i sintomi della febbre. In un primo momento, Paola credeva che si trattasse solamente dello sbalzo di temperatura.

Purtroppo, però, le condizioni del piccolo sono peggiorate al punto che Paola andò in un ospedale della zona. Il medico che visitò il bambino ritenne opportuno fare una puntura. La Caruso era titubante, non sapendo che medicinale ci fosse al suo intento. Alla fine, però, si lasciò convincere. Dopo l’iniezione è iniziato il calvario. Il piccolo, infatti, ha gridato di dolore e non è più riuscito a muovere la gamba.

Sostanza tossica iniettata al figlio di Paola, non si sa se guarirà

Presa dal panico, ovviamente, Paola ha preso il primo volo per tornare in Italia. A quel punto ha scoperto tutto. I medici a Sharm El Sheik avevano iniettato una sostanza tossica e non consentita qui in Italia. Questo ha causato la lesione del nervo sciatico al piccolo Michele. Si tratta di un medicinale che qui in Italia non si conosce e non si usa, pertanto, i medici non sono in grado di dire se e quando il figlio di Paola Caruso guarirà d’ala sua malattia.

Paola ha ammesso di essere devastata dal dolore. Vedete soffrire così tanto il suo bambino è una cosa orribile. Sul web, intanto, mti si stanno scagliando contro la donna accusandola di essere un’incosciente a consentire che venisse iniettato a suo figlio qualcosa di sconosciuto. Naturalmente, però, adesso è inutile puntare il dito. Non resta che attendere per vedere se e quando miglioreranno le condizioni di salute del piccolo Michele.