Ida Platano torna a Uomini e Donne, tutta una farsa con Alessandro? La clamorosa segnalazione

In queste ore sul web sta circolando una clamorosa indiscrezione che riguarda Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo la loro uscita da Uomini e Donne, i due sembrano godersi la loro vita sentimentale, tra viaggi, uscite, cene di lusso e quant’altro.

Ad ogni modo, c’è chi non crede a questa relazione. Persone vicine alla coppia, infatti, hanno avanzato delle segnalazioni piuttosto interessanti. Tutto è accaduto dopo l’intervista che Riccardo Guarnieri ha rilasciato per il magazine del programma. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco perché Ida Platano torna a Uomini e Donne

Venerdì scorso è stata pubblicata su Uomini e Donne magazine un’intervista rilasciata da Riccardo Guarnieri in cui ha tirato in ballo anche Ida Platano e Alessandro Vicinanza. L’uomo ha fatto dei riferimenti alla canzone di Shakira contro Piqué che, stando a quanto trapelato dal web, sembrano non aver fatto molto piacere a Ida. Pertanto, le anticipazioni della trasmissione rivelano che, molto presto, la Platano tornerà in studio per avere un confronto diretto con il suo ex.

Questa decisione sta facendo storcere il naso a tante persone del web, le quali credono che sia assurdo che, dopo tutto questo tempo, Ida abbia ancora la voglia di confrontarsi con Riccardo. Dalle sue IG Stories, infatti, sembra felicissima della sua nuova relazione, pertanto, se così fosse realmente, per quale ragione ha ancora questo desiderio di mettere le cose in chiaro con Guarnieri?

La segnalazione su Ida e Alessandro

Ebbene, l’influencer Deaianira Marzano ha fatto un po’ di chiarezza sulla faccenda, o meglio ha gettato nuove ombre. Nello specifico, la donna ha riportato la segnalazione di una sua fan, la quale ha detto di essere in contatto con alcuni amici in comune di Ida e Alessandro. Queste persone, dunque, le avrebbero detto che i due stanno fingendo di stare insieme, solo perché al momento la situazione convenga.

I due sarebbero solo amici, che si godono un po’ di tempo in reciproca compagnia, tra viaggi, lusso e un po’ di divertimento. Pare che Ida, conoscendo questo mondo più di Vicinanza, gli abbia consigliato di continuare a fingere in modo da fare hype. L’utente in questione ha detto che, in effetti, tra i contenuti che mostrano non si baciano mai. Ebbene, subito dopo questa segnalazione, i due hanno pubblicato dei video in cui Alessandro chiede un bacio alla sua dama. Insomma, sarà davvero tutta una strategia?