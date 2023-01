Ilary Blasi, il fidanzato Bastian Muller entra ufficialmente in famiglia: la reazione dei figli (FOTO)

Che Ilary Blasi avesse un nuovo fidanzato è cosa ormai nota, lui si chiama Bastian Muller, tuttavia, fino a questo momento, l’uomo non era ancora entrato ufficialmente in famiglia. I due, infatti, sono sempre stati alquanto reticenti nel pubblicare contenuti di coppia.

Nell’ultimo periodo, però, Ilary si era cominciata a sbottonare un po’ sulla faccenda mostrando alcuni contenuti in compagnia del nuovo amore. Quello che è accaduto in queste ore, però, sta generando un grande sgomento. Bastian, infatti, pare sia entrato ufficialmente in famiglia. Vediamo perché.

L’ingresso in famiglia di Bastian Muller

Ilary Blasi ha deciso di far conoscere il suo nuovo fidanzato Bastian Muller a tutta la sua famiglia. In questi giorni, infatti, la famiglia della donna si è concessa una piccola vacanza sulla neve. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di condividere alcune foto volte ad immortalare l’armonia che sta regnando in questo momento nella sua vita. Nello foto in questione, la Blasi appare insieme a parenti e amici e tutti sembrano essere molto sereni e rilassati.

Ad ogni modo, a generare molto sgomento è il fatto che, insieme alla famiglia della donna, c’è anche Bastian Muller. Il cognato di Ilary Blasi, il marito della sorella Silvia, infatti, ha deciso di pubblicare delle foto sul suo profilo Instagram in cui è presente anche Bastian. La famiglia è intenta a brindare e a godersi queste giornate di relax sulla neve e, insieme a tutte le persone vicine a Ilary, c’è anche Bastian. (Continua dopo le foto)

La reazione dei figli di Ilary Blasi e Francesco Totti

Insomma, a quanto pare Ilary Blasi e il suo nuovo fidanzato sembra facciano davvero sul serio. Malgrado inizialmente si era pensato che potesse trattarsi solamente di una ripicca verso Francesco Totti, la verità sembra essere un’altra. Se non fosse stata sicura dei suoi sentimenti per Bastian, infatti, Ilary non lo avrebbe mai presentato alla sua famiglia e, soprattutto, ai suoi figli.

A proposito di loro, come avranno reagito i ragazzi a questa novità? A quanto pare molto bene. Soprattutto la maggiore, Chanel, ha recentemente pubblicato su Instagram una dedica molto bella per sua madre. La ragazza ha lasciato intendere che Ilary sia la sua priorità in questo momento. Il loro legame, infatti, viene prima di ogni cosa. Con questo post, dunque, sembra proprio che la giovane approvi il nuovo stile di vita di sua mamma.