Nikita e Antonella smascherate al GF Vip: spuntano fogli misteriosi e messaggi in codice

Nella casa del GF Vip le alleanze sono ben definite. Altrettanto chiaro è il legame che si è venuto a creare tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Le due donne si sono molto avvicinate, specie a causa delle accuse da parte dei loro compagni d’avventura.

Ad ogni modo, l’unione di due personaggi così forti e amati dal popolo del web sta cominciando a generare dei sospetti nei concorrenti. In queste ore, infatti, alcuni di loro si sono lasciati andare a delle confessioni davvero degne di nota.

La strategia di Nikita e Antonella al GF Vip

Il legame che si è venuto a creare tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon al GF Vip è reale oppure è solo frutto di una strategia? Molti concorrenti propendono molto di più per la seconda ipotesi. A sollevare questi dubbi è stato, dapprima, Edoardo Donnamaria. Il ragazzo sembra aver deciso di mettere un punto definitivo con Antonella. In questi giorni, infatti, sta legando sempre di più con il gruppo opposto alla ragazza.

Ebbene, durante una chiacchierata con alcuni di loro, Edoardo ha rivelato una confessione che Antonella gli fece un po’ di tempo fa. Nello specifico, la ragazza gli disse che Nikita le avesse confessato che loro due insieme erano davvero una forza dal punto di vista del gioco. Questa frase, chiaramente, ha spinto Edoardo e tutti gli altri concorrenti a credere che il loro legame sia pilotato unicamente da esigenze strategiche.

Gli appunti misteriosi della Pelizon e della Fiordelisi

Come se non bastasse, poi, a gettare benzina sul fuoco di ha pensato Micol Incorvaia. La ragazza ha rivelato di aver preso visione di alcuni appunti misteriosi scritti da Nikita Pelizon e da Antonella Fiordelisi. Durante la scorsa puntata del GF Vip, infatti, la ragazza trovò dei messaggi scritti su di una scatola di Mikado appartenenti a Nikita. Nello specifico, sembravano esserci scritti appunti inerenti a quello che stesse accadendo in puntata.

Successivamente, poi anche Antonella ha cominciato a prendere appunti durante la convivenza con gli altri compagni d’avventura. L’influencer è come se si appuntasse le reazioni e le dichiarazioni di alcuni coinquilini, in modo da essere pronta a replicare in puntata a tutte le accuse. Insomma, Nikita e Antonella hanno davvero messo su una strategia per cercare di andare avanti il più possibile?