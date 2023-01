Domenica in, Iva Zanicchi scatena l’imbarazzo più totale, nessuno riesce a contenerla: Mara e il regista indignati

Domenica 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre Mara ha ricevuto nel suo salotto tanti ospiti e tra questi anche Iva Zanicchi che ha scatenato il panico. Sempre diretta e ironica la cantante questa volta ha davvero esagerato, indignando sia la conduttrice e ricevendo parecchie ramanzine.

Domenica In, Iva Zanicchi fa cadere il gelo in studio

Iva Zanicchi non si sa mai contenere e questo lo sanno tutti. Le sue battute spesso creano imbarazzo e questa volta in diretta da Mara Venier ne ha combinata un’altra delle sue. Infatti, a contenerla non solo la conduttrice ma anche lo stesso regista Pino Strambioli che invano le ha provate tutte ma senza nessun successo.

La cantante infatti ne ha dette di ogni sulle colleghe Patty Pravo, Ornella Vanoni e Mina. Si parlava infatti del trio Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo e la conduttrice ha ipotizzato che si potesse organizzare anche qualcosa tutto al femminile

A quel punto la Zanicchi ha tuonato: “Amadeus avrebbe dovuto fare Iva Zanicchi, Orietta Berti e le altre sono tutte morte”. La giornalista Francesca Barra, ha indicato il nome di Ornella Vanoni mentre Pino Strabioli quello di Patty Pravo. “Ma non stanno tanto bene loro“, ha proseguito l’artista facendo calare il gelo più assoluto.

Vorrei portare Mina in vita: Iva Zanicchi senza freni

Nel corso del dibattito dove si parlava di Sanremo Iva Zanicchi ha continuato a dire cose allucinanti. La cantante infatti ha poi menzionato Mina, esclamando di volerla portare in vita. Il regista ha continuato a dire di smetterla di urlare baggianate, ma Mara Venier ormai in totale imbarazzo ha subito cercato di coprire l’ospite affermando che Iva stesse scherzando.

Infine, la Zanicchi ha anche parlato di Ballando con le stelle e di quello che è successo con Selvaggia. In questo caso ha ammesso il suo sbaglio affermando di aver fatto un casino con il microfono acceso.