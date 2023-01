C’è posta per te, Corrado chiude la busta in faccia a Valentina: cosa è cambiato oggi

Chi ha seguito la terza puntata di C’è posta per te sicuramente si sarà soffermato sulla coppia formata da Corrado e Valentina. La loro storia ha indignato molti, srrpattutto per il modo in cui lui ha trattato lei.

Corrado era possessivo nei confronti della compagna tanto da non farla uscire con le amiche, da non darle troppa libertà e dal non concederle “troppi lussi”. Insomma, qualcuno ha definito questa relazione tossica, tanto da scatenare un vero e proprio putiferio sui social. Proprio a causa di questo comportamento, Valentina ad un certo punto ha iniziato a sentire un altra persona…

C’è posta per te: Valentina scrive a Maria per ricongiungersi con il marito

Questa è la storia di un matrimonio interrotto a causa di un tradimento virtuale da parte della donna che chiama il marito per una riconciliazione. Valentina per un anno circa ha sentito un altro uomo ma non ha mai avuto nessun rapporto fisico. Dopo aver scoperto tutto, il marito Corrado ha deciso di andare via di casa ma di nascosto marito e moglie si vedono ancora e finiscono per avere rapporti.

Durante il loro matrimonio stando a quanto riportato dalla donna, Corrado ha sempre dimostrato di essere un uomo all’antica. Infatti, ne viene fuori alla fine che lui è un uomo molto maschilista, nei confronti della compagna che però vuole essere indipendente.

Infatti, Valentina riesce a terminare gli studi, a prendersi una laurea, e alla fine a trovare un lavoro che l’appaga. Il marito però la rimprovera di togliere spazio alla famiglia e ai figli. Proprio per questo motivo sentendosi poco apprezzata, lei si avvicina ad un altro uomo ma nonostante tutto ora ha voglia di riconquistare il marito.

Valentina e Corrado oggi

Nonostante lui sia andato via di casa, Valentina dichiara che negli ultimi mesi si vedono e lei e il marito hanno rapporti intimi. Lui nega, nega che si vedono e nega anche la oro intimità. Insomma, infastidito, il ragazzo decide di chiudere la busta, almeno per adesso. Lei però sottolinea che se chiude ora chiuderà per sempre. Ad oggi, infatti, non sembra ci sia stata nessuna riappacificazione per Corrado e la sua ormai ex moglie.