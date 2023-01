Il Paradiso delle signore spoiler 1° febbraio: Marco crea sgomento, novità per Ludovica

Gli spoiler della puntata del 1° febbraio del Paradiso delle signore rivelano che per Ludovica Brancia ci sarà un nuovo ed importante incarico. Marco, intanto, continuerà a rendere sospettose le persone che lo circondano.

Il suo atteggiamento non convincerà le persone a lui vicine, pertanto, i suoi cari cominceranno a fare delle indagini per capire la natura del suo disagio. Salvatore, poi, farà una scoperta su Francesco.

Marco fa preoccupare al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 1° febbraio del Paradiso delle signore vedremo che le cose procederanno nel migliore dei modi per la famiglia Rizzo. Ad un certo punto, però, Salvatore si troverà a fare una scoperta inaspettata su Francesco. Nello specifico, il ragazzo si renderà conto che sia stato proprio lui a rubare i bozzetti dalla caffetteria. Il giovane rimarrà molto deluso, pertanto, non potrà fare a meno di chiedere spiegazioni al suo collega.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gemma continuerà ad essere molto preoccupata per Marco. La fanciulla è convinta che il ragazzo sia turbato per ragioni che esulano dal lavoro. A tal proposito, chiederà a Roberto di indagare sulla faccenda. Quest’ultimo, dunque, si metterà all’opera e apprenderà che Marco sia turbato non solo per il rapporto con Tancredi, ma anche per un’altra faccenda.

Spoiler 1° febbraio: il nuovo incarico di Ludovica

Nello specifico, infatti, Marco rivelerà di essere molto in ansia per un’imminente intervista che dovrà fare con un volto molto noto e amato nel cinema italiano del tempo, stiamo parlando di Federico Fellini. Malgrado questo, però, le persone vicine a Marco si renderanno conto che le preoccupazioni del giovane non siano solo queste. Cosa starà nascondendo il protagonista?

Le anticipazioni della puntata del 1° febbraio del Paradiso delle signore, inoltre, rivelano anche che Ludovica Barancia riceverà una proposta importante per quanto riguarda il Circolo. Nello specifico, infatti, la futura moglie di Ferdinando di Torrebruna sarà la nuova vicepresidentessa del circolo. Matilde, dal canto suo, comincerà ad indagare su Marco, in quanto neppure lei sarà convinta che le sue preoccupazioni siano legate solamente a ciò che ha raccontato. In merito ad Adelaide e Marcello, invece, tra i due sembrerà procedere tutto a gonfie vele. I due, infatti, non si lasceranno tangere minimamente dai pettegolezzi che stanno circolando in questo periodo sul loro conto.