La mamma di Nikita attacca ancora il GF Vip: la richiesta è un ultimatum a Signorini. Cosa succederà stasera?

Dopo lo staff di Nikita ora anche la madre è intervenuta poche ore fa sui social scrivendo un lungo sfogo contro il Grande Fratello Vip e la produzione.

Pare infatti che Signorini ignori in ogni modo le richieste da parte della famiglia della concorrente che vorrebbero intervenire nei confronti della ragazza. Infatti, la Pelizon fino ad oggi non ha mai incontrato nessuno.

La madre di Nikita contro il GF Vip

La madre di Nikita ha scritto un lungo sfogo sul proprio account Instagram rivolgendosi direttamente al GF Vip. “Grande Fratello Vip, vogliamo fare qualcosa? Noi come famiglia, abbiamo assistito in diretta ad uno spettacolo aberrante. L’intervento della madre di Luca Onestini, contro nostra figlia Nikita Pelizon”, con queste parole esordisce mamma Sabrina.

Ma non solo, nel sul lungo sfogo fa poi riferimento a quellop che è successo la scorsa settimana quando ad intervenire in diretta è stata la madre di Onestini. La signora Carla ne ha dette di tutti i colori sulla Pelizon e tali parole non sono piaciute alla madre della concorrente. “Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”. Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita. Noi siamo rimasti allibiti, tanto quanto Sonia Bruganelli, che è prontamente intervenuta.

La mamma di Nikita su ig. Andiamo a darle sostegno e continuiamo a salvarla❤️

Ecco la richiesta a Signorini: Mostrate i video!

La signora ha chiesto al Grande Fratello Vip che vengano dette realmente le cose come stanno. La madre di Nikita si sente offesa per quello che è successo nella scorsa puntata perchè la mamma di Luca ha praticamente umiliato la figlia. Continuato, poi ha scritto che nessun genitore e nessun figlio è perfetto però alcune cose in tv soprattutto non vanno dette.

Ora chiede a Signorini di intervenire e di mettere in chiaro tutto, perchè si è superato ogni limite. La sua richiesta è quella di postare i Video quelli interi e reali ! Esistono infatti, molti video che attestano come Nikita non rispecchi la VERGOGNOSA descrizione che Luca Onestini e la madre Carla le hanno “cucito” addosso. Insomma vuole la verità. Cosa succederà dunque stasera?