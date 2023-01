Oroscopo 31 gennaio 2023: Leone grintosi, Acquario impazienti

Secondo l’oroscopo del 31 gennaio, i Toro devono essere un po’ più indulgenti. I Bilancia potrebbero fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ascoltate i consigli e gli insegnamenti ricevuti dalle persone che hanno una maggiore esperienza rispetto a voi. Diffidate, invece, dalle critiche poco costruttive e fatte solamente per ferire.

Toro. In amore è tempo di tirare le somme. Non andate più avanti a tentativi. Se ci tenete davvero ad una persona, non dovete fare altro che dimostrarglielo. Siate un po’ più indulgenti.

Gemelli. Buon momento per quanto riguarda la carriera. Tenete gli occhi be aperti sul vostro futuro e non perdetevi in chiacchiere. Spesso siete un po’ troppo logorroici e poco concreti.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 31 gennaio vi invitano a cogliere al volo certe occasioni. In amore è necessario ravvivare un po’ la fiamma. Se siete single, invece, dovete mettervi di più in gioco.

Leone. Ci vuole grinta coraggio e determinazione per emergere nella vita e queste sono caratteristiche che certamente non vi mancano. Osate e non abbiate paura di ricevere qualche porta in faccia.

Vergine. Giornata di alti e bassi per voi. Siete un po’ indecisi in amore e questo potrebbe rendervi un po’ agitati. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di essere risoluti e convincenti.

Previsioni 31 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore e in amicizia potreste sentirvi un po’ trascurati. Questo perché probabilmente nell’ultimo periodo siete stati voi ad essere un po’ troppo distratti. Adesso bisogna affrontare le conseguenze.

Scorpione. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Meglio le mezze misure. Questo non è il periodo di osare e di compiere delle scelte azzardate. Cercate di mantenere un profilo basso e andate avanti per la vostra strada.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 31 gennaio, in nati sotto questo segno devono osare. Giornata molto produttiva per quanto riguarda la professione. Ad ogni modo, cercate di non dare nulla per scontato.

Capricorno. I nati sotto questo segno possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo tanti sacrifici, finalmente, cominceranno ad arrivare delle soddisfazioni. Siate un po’ più risoluti in amore.

Acquario. In questo periodo siete un po’ troppo impazienti. Forse è necessario fermarsi un attimo a riflettere ed evitare di compiere dei passi inaspettati. Sul lavoro è importante tenere gli occhi ben aperti.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più cauti. Aprite gli occhi e allargate i vostri orizzonti. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera onesta con voi.