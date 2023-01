GF Vip, anticipazioni puntata del 30 gennaio: dura eliminazione e due “ingressi”

Questa sera, lunedì 30 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. e le anticipazioni sono intriganti. In tale occasione vedremo che ci saranno dei colpi di scena inaspettati. La settimana appena trascorsa è stata piuttosto movimentata all’interno della casa.

Ci sono state discussioni, crolli e coppie scoppiate. Ebbene, nella puntata di questa sera saranno affrontati tutti questi temi, ma non solo. Sono previste anche due sorprese davvero degne di nota. Vediamo di cosa si tratta.

Pesante eliminazione stasera al GF Vip

Le anticipazioni della puntata di stasera del GF Vip, lunedì 30 gennaio, rivelano che si saprà il nome del concorrente eliminato tra Oriana Marzoli, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Si tratta di una nomination molto dura, in quanto tutti e tre i protagonisti sono molto amati dal pubblico da casa. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato dalla maggior parte dei sondaggi presenti sul web, pare proprio che la persona meno salvata sia George Ciupilan.

Questa sera, dunque, dovrebbe essere lui ad uscire. Il giovane, però, potrebbe anche avere il biglietto di ritorno e, pertanto, rientrare in casa. Durante la messa in onda, poi, si parlerà anche di tutto quello che è accaduto in questi giorni. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano aver deciso di interrompere la loro storia per sempre. Al momento tra loro non è ancora tornato il sereno, pertanto, sembra che le cose siano definitive.

Anticipazioni 30 gennaio: due arrivi inattesi

Nella puntata di stasera del GF Vip, dunque, sarà affrontato anche questo tema e le anticipazioni rivelano che ci saranno due “ingressi”. In particolar modo, infatti, stando a quanto rivelato da Federica Panicucci nella puntata di poc’anzi di mattino 5, ci saranno due padri che entreranno nella casa più spiata d’Italia per prestare supporto a due figli “caduti”. La conduttrice non ha potuto rivelare le loro identità, ma gli utenti del web hanno già cominciato a fare delle ipotesi.

Considerando quello che sta succedendo tra Edoardo e Antonella, infatti, è molto probabile che i due padri siano proprio quelli dei due ragazzi. Per adesso, però, non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito. Inoltre, questa sera si parlerà anche di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Anche loro hanno discusso duramente in questi giorni ma, contrariamente all’altra coppia, i due hanno fatto la pace.