GF Vip, sapete perchè Edoardo Donnamaria porta sempre l’asciugamano in testa? Da non credere!

Chi segue il GF Vip sicuramente avrà notato un dettaglio che non è passato inosservato. Edoardo Donnamaria porta sempre in testa un asciugamano e questo dettaglio ha incuriosito e non poco i telespettatori. Per moti si tratta di una cosa insignificante e invece dietro questa sua “scelta” c’è una spiegazione precisa.

Ecco perchè Edoardo Donnamaria porta sempre un asciugamano in testa

Chi segue le dirette live durante la giornata sicuramente avrà notato spesso Edoardo Donnamaria con un asciugamano in testa. Un dettaglio che pare insignificamente ma che sembra abbia una spiegazione logica.

Infatti, il gieffino porta spesso un asciugamano sul capo per consiglio della sua parrucchiera di fiducia. La propria hair styilist le ha consigliato di non asciugarsi i capelli con un phone ma di mettere su un asciugamano in modo che si asciughino in maniera naturale e senza gonfiarsi troppo. Così restano ordinati senza perdere troppo tempo.

ma perchè ogni volta che apro la diretta vedo donnamaria con un asciugamano in testa?#gfvip — C🪐 (@crii_crisss) January 23, 2023

GF VIP: Cosa succederà stasera tra Edoardo e Antonella

Edoardo e Antonella sono ormai ai ferri corti. La coppia non sta più assieme da diversi giorni e in casa non fanno altro che evitarsi ma senza smet6tere di lanciarsi frecciatine. Nei giorni scorsi tra di loro c’è stato un forte litigio a seguito delle nomination. Edaordo ha nominato Oriana ma poi si è pentito e le ha chiesto scusa. Inoltre, Donnamaria continua ad essere amico di tutti anche del gruppo che la Firodelisi non accetta.

Questo ha fatto scatenare l’ennesima scenata dell’influencer salernitana portato il giovane a prendere le distanze. In casa però i suoi amici hanno notato che sta male, un male che gli porta un malessere anche fisico. Proprio pochi giorni fa, Edoardo ha vomitato più volte e si è isolato da tutti.

Il pubblico, come anche i suoi compagni sono molto preoccupati per le sue condizioni e per questo motivo hanno chiesto alla produzione di intervenire e di prendere provvedimenti. Insomma, questa sera tutti attendono un segno da parte di Signorini. Cosa succederà?