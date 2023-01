GF Vip 7, anticipazioni: 6 nuovi ingressi, svelati tutti i nomi tra cui un ex della Fiordelisi.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7 30 gennaio 2023

Stasera 30 gennaio 2023 torna in onda il Grande Fratello Vip. Il reality è pronto con un altro appuntamento con i fiocchi, infatti nel corso della diretta sicuramente non mancheranno colpi di scena.

In particolar modo si parlerà di Donnamaria e di Antonella ormai ai ferri corti da una settimana. Il giovane in questi giorni è stato malissimo tanto da preoccupare e non poco i suoi amici. Luca ha raccontato che lo ha visto vomitare più volte, mentre Romita lo ha trovato a parlare da solo. Anche Tavassi si è preoccupato dato che lo ha visto dormire da solo al freddo senza calzini. Insomma, un’anima in pena.

La coppia non si è capito se si è lasciata in maniera definitiva o sta attraversando l’ennesima crisi ma quel che è certo è che bisogna che qualcuno intervenga. Ma non solo, ancora una volta si parlerà anche di Nikita e Luca che continuano ad ignorarsi.

L’intervento della madre di Onestini la scorsa settimana ha alzato un polverone enorme sui social tanto che poche ore fa a parlare è stata la madre della Pelizon chiedendo a Signorini di intervenire sulla questione. Infine, anche l’amicizia tra Oriana e Daniele è al centro di numerose polemiche. Insomma, ne vedremo delle belle.

Nuovi ingressi nella Casa: anche un ex di Antonella Fiordelisi

Stando alle anticipazioni del GF Vip i nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa il 9 febbraio. Nella Casa entreranno ben sei vipponi che sicuramente cambieranno molte dinamiche tra i presenti. Tra questi troviamo Biagio D’anelli, Taylor Mega ex fiamma di Giaele e di Alberto ma anche un ex di Antonella Fiordelisi.

Stiamo parlando di Benincasa Gianluca. Ma non solo si è parlato anche di un ex vippone che ha preso parte alla scorsa edizione del programma, Clarissa Salalssè. Altri due concorrenti entreranno il sei febbraio dato che da questa settimana torna il doppio appuntamento. Come reagiranno i veterani? Beh non ci resta altro che attendere