GF Vip 7 anticipazioni stasera: Oriana, Giaele e la Murgia si sono messe d’accordo: il video le inchioda benissimo

Stasera torna il GF Vip 7 e ricordiamo agli appassionati che dalla prossima settimana torna il doppio appuntamento con il reality. Le anticipazioni ci fanno sapere che ci saranno nuovi ingressi ma non mancheranno nemmeno eliminazioni.

Stasera vedremo chi tra Oriana, Nikita e George uscirà definitivamente dalla casa e pare che al momento in pole position ci sia la Pelizon. E proprio parlando di nominations e di preferiti che in questi istanti grazie ad alcuni video circolati in rete, abbiamo visto che Oriana Giaele e Nicole si sono messe già d’accordo.

Oriana, Giaele e la Murgia si mettono d’accordo sulle nominations

In un video postato da mondotv24, Nicole Oriana e Giaele hanno già deciso chi è il loro preferito questa settimana. Le ragazze lo hanno fatto tramite una sorte di sorteggio. Intanto, proprio stamattina, la Marzoli ha confidato a Daniele di avere molta paura per stasera, ovvero di lasciare la Casa. Del Moro le ha consigliato di stare serena e che non sarà lei ad abbandonare il gioco.

Purtroppo, il video non si vede interamente e quindi non possiamo svelare chi tra le loro scelte abbia vinto. Quel che è certo è hanno violato il regolamento, in quanto stando alle regole del programma queste cose sono assolutamente vietate. Cosa succederà adesso?

Anticipazioni: il popolo della rete si scatena

Il video dove si vedere Oriana, Giaele e la Murgia decidere chi votare come preferito confermerebbe che nella casa tutti si mettono d’accordo. Questo almeno è il pensiero di molti utenti che in questi istanti si stanno scatenando il rete.

Qualcuno infatti ha scritto che se questo loro atteggiamento va contro il regolamento devono essere punite, come è sempre accaduto negli anni passati. A questo punto a nulla servirebbero nominatons o altro