Il Paradiso delle signore trama 2 febbraio: spunta una verità, Tancredi sbotta

Nel corso della puntata del 2 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore continuerà ad essere molto arrabbiato con Francesco a causa del furto dei bozzetti. Successivamente, però, verrà finalmente a galla tutta la verità.

Per quanto riguarda Tancredi, invece, quest’ultimo farà una scoperta che non lo lascerà affatto colpito positivamente. A tal riguardo, infatti, darà luogo ad uno sfogo molto concitato contro Vittorio. Vediamo per quale motivo.

Emerge una verità al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 2 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Armando e Marcello faranno il possibile per placare Salvatore. Quest’ultimo è su tutte le furie in quanto non riesce a tollerare che Francesco abbia rubato i bozzetti. A nulla, dunque, serviranno i tentativi di mediazione da parte dei due protagonisti. Dopo un po’ di tempo, però, emergerà la verità e si scoprirà quale sia il vero mistero di questo furto.

Al grande magazzino, intanto, tutto sarà pronto per il grande evento a cui dovrà prendere parte anche Sandra Milo. Il direttore, infatti, ha scelto che sarà lei la testimonial dei nuovi collant in lycra. Per tale motivo, tutte le veneri saranno in fibrillazione in attesa del grande evento a cui parteciperanno. In merito a Umberto, invece, vedremo che continuerà con il suo piano inerente l’affare di Palazzo Andreani. Ad ogni modo, il commendatore continuerà a comportarsi in maniera reticente nei riguardi di Flora. La donna, infatti, non verrà messa al corrente di quanto stia accadendo.

Trama 2 febbraio: lite tra Tancredi e Vittorio

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 2 febbraio del Paradiso delle signore vedremo anche che Ludovica sarà piuttosto preoccupata per il rapporto che si è venuto a creare tra Marcello e Adelaide. La ragazza, infatti, non riuscirà a capacitarsi dell’intesa che sembrerà essere nata tra i due protagonisti, pertanto, proverà ad andare un po’ più a fondo nella faccenda.

In merito a Marco, invece, vedremo che il ragazzo farà un passo distensivo nei riguardi di Tancredi. A dargli questo consiglio sarà Vittorio. Il ragazzo deciderà di seguirlo e di provare a riallacciare un rapporto con suo fratello. Il piano sembrerà funzionare, almeno fino a quando Tancredi non scoprirà che dietro ci sia lo zampino proprio di Conti. In quel momento, infatti, perderà le staffe e andrà immediatamente da Vittorio per un confronto diretto con lui. In tale occasione, lo inviterà a farsi gli affari suoi.