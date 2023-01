Uomini e donne oggi: due di picche per Gemma, Tina si “concede” a Claudio, Gloria chiude con Riccardo e lui piange

Uomini e donne oggi: Gemma scaricata da Alessandro

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. L’appuntamento è iniziato con Alessandro che questa volta ha avuto di fronte Gemma e Pamela. Il cavaliere alla fine ha scelto di proseguire la conoscenza solo con quest’ultima dando un due di picche alla Galgani.

Infatti, i due sarebbero dovuti uscire ma alla fine Alessandro ha voluto chiudere definitivamente con la piemontese ancora prima di vedersi. Una scelta che pare Gemma in studio non ha subito capito tanto che Gianni più volte glielo ha sottolineato. Ma nel corso della puntata non è accaduto solo questo.

Riccardo e Gloria fanno perdere la pazienza Gianni

Dopo Alessandro, si è passato poi a Claudio il nuovo arrivato nel programma. Il cavaliere già la scorsa settimana aveva fatto delle avances a Tina Cipollari affermando che trova in lei una bellissima donna.

Tina era stata al gioco e aveva dichiarato che anche lei provava un’interesse. Ovviamente il tutto in maniera molto ironica fino a quando ad oggi ha accettato un ballo romantico con il cavaliere… Alla fine poi si è passato a Guarieri.

Riccardo e Gloria ancora una volta si sono seduti al centro studio. Questa volta però a sbroccare ci ha pensato Gianni Sperti che stanco del teatrino ha criticato la Nicoletti. Secondo l’opinionista la Nicoletti dato che non è una persona stupida crede che i due stiano facendo un gioco che però non è più divertente. Ovviamente davanti a queste parole non è mancato un grande applauso da parte del pubblico.

Ad oggi dovrebbero prendere una decisione e capire se sono davvero innamorati o meno. Gloria ha raccontato sempre le stesse cose, ovvero che nel corso della settimana Riccardo non è stato presente. Il suo atteggiamento non gli è piaciuto e sono finiti per litigare. Alla fine la Nicoletti ha chiuso la storia lasciando Riccardo tra le lacrime