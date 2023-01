Maria De Filippi svela un aneddoto su Tina Cipollari: “Arrivò una segnalazione su di lei”

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata piuttosto esilarante. In tale occasione, infatti, Maria De Filippi ha svelato un aneddoto alquanto interessante che riguarda Tina Cipollari. Come i fan più longevi della trasmissione sapranno, l’opinionista tanti anni fa fu una corteggiatrice e una tronista del programma.

Con il passare del tempo, poi, è rimasta nel programma in qualità di vamp e adesso come opinionista a tutti gli effetti. Ad ogni modo, quest’oggi la padrona di casa ha rivangato un ricordo che in pochi di ricorderanno. Ecco di che si tratta.

Tina Cipollari si dichiara a un cavaliere a Uomini e Donne

Maria De Filippi ha svelato un aneddoto su Tina Cipollari davvero molto divertente. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’opinionista si è mostrata particolarmente interessata al cavaliere del trono over Claudio. La donna ha detto di nutrire un interesse per lui, lasciando lo studio basito. Anche la padrona di casa era piuttosto titubante, sta di fatto che in più occasioni ha chiesto alla donna se stesse scherzando oppure no.

Tina, allora, ha detto di essere serissima. Malgrado scherzi sempre in studio, di solito non ha mai dato luogo a simili comportamenti. La Cipollari, infatti, ha specificato che, l’ultima volta che mostrò interesse per qualcuno all’interno del programma, si sposò. Il riferimento, chiaramente, è andato a Kikò Nalli. Approfittando di questo ricordo, allora, la conduttrice ne ha approfittato per ricordare un episodio che, tantissimi anni fa, fece molto scalpore. (Continua dopo il video)

Maria De Filippi e l’aneddoto sull’opinionista

Nel corso della puntata in questione, dunque, Maria De Filippi ha raccontato che Tina Cipollari, durante il suo percorso di tronista, fu protagonista di una clamorosa segnalazione. Nello specifico, infatti, alcuni spettatori del programma la videro all’interno di un locale proprio in compagnia di Kikò Nalli. Dopo tale avvistamento, dunque, in studio scoppiò la bufera. Per tale ragione, la donna fu costretta a scegliere.

Questo è un aneddoto che non molti ricorderanno, in quando risale a tantissimi anni fa. Tina, infatti, è stata una delle pioniere di Uomini e Donne, una delle prime troniste nella storia della trasmissione. Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti e sono cambiate anche tantissime cose. Ad ogni modo, la cosa che adesso molti si stanno domandando è, Tina e Claudio faranno sul serio o è solo una trovata per creare un po’ di movimento in studio?