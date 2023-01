Uomini e Donne spoiler 31 gennaio: bufera tra gli over, Lavinia “bloccata”

La puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne sarà davvero piuttosto movimentata. In tale occasione, infatti, si continuerà a parlare degli esponenti del trono over e la situazione degenererà clamorosamente.

Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Biagio Di Maro, il quale avrà una discussione davvero molto concitata con una dama. Il clima diventerà così acceso al punto che Lavinia verrà trattenuta. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Caos al trono over di Uomini e Donne

Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne ci sarà spazio per continuare a parlare delle vicende che riguardano il trono over. In particolare, si continuerà a parlare di Riccardo e Gloria. I due, dopo estenuanti tira e molla, arriveranno a prendere la decisione definitiva di interrompere la loro frequentazione. Anche i presenti in studio saranno piuttosto spazientiti dal loro comportamento, poiché è assurdo continuare a parlare sempre delle stesse cose.

Proprio per tale motivo, decideranno di non frequentarsi più, ma sarà una decisione definitiva? Vedremo. Successivamente, poi, sarà la volta di Biagio Di Maro. Il cavaliere sta uscendo con Carla, ma le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Durante la messa in onda, infatti, lei si lamenterà di alcuni comportamenti del cavaliere. La situazione degenererà al punto che la dama tirerà uno schiaffo al suo interlocutore.

Spoiler 31 gennaio: Lavinia non entra, arriva nuova tronista

Quasi certamente, però, questa scena verrò censurata nella puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne. Ad ogni modo, sarà assolutamente tangibile il clima teso che si verrà a creare tra alcuni partecipanti. Gli animi saranno così tesi al punto che non ci sarà neppure spazio per parlare di Lavinia Mauro. La ragazza, infatti, non riuscirà ad entrare in studio a causa della mancanza di tempo a disposizione.

Per contro, però, si riuscirà a presentare la nuova tronista, la quale si chiama Nicole e si parlerà di Federico. Di questo, probabilmente, si approfondirà nella puntata successiva. Ad ogni modo, in merito alla nuova tronista, c’è da dire che la ragazza conoscerà i suoi corteggiatori. Uno di loro, però, farà breccia nel cuore di una dama del trono over, ovvero, Roberta Di Padua. La donna, infatti, dichiarerà il suo interesse per lui e gli chiederà se ha voglia di intraprendere una conoscenza con lei. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.