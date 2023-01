GF Vip, anticipazione bomba di Signorini: clamoroso faccia a faccia tra Onestini e la sua ex storica

Stasera torna con grande attesa Alfonso Signorini e il suo GF Vip. In queste ore sono state molte le anticipazioni a riguardo la diretta di questa sera ma a svelare un’anticipazione ci ha pensato lo stesso conduttore.

Sembra che la puntata sarà concentrata soprattutto sul tema amori e a tal proposito Luca Onestini incontrerà una sua ex storia per un faccia a faccia. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Luca Onestini incontra la sua ex

Le sorprese al Grande Fratello Vip non mancano mai e tra poche ore Luca Onestini ne riceverà una davvero particolare. Al reality arriverà la sua ex storica, nonchè anche ex vippona. Di chi stiamo parlando? Beh di Ivana Marzova.

La modella prenderà parte al programma a seguito di alcune dichiarazioni dell’ex tronista fatte pochi giorni fa. Luca ha svelato che solo Ivana sarebbe potuta essere la madre dei suoi figli. Cosa risponderà la bellissima Marzova?

GF Vip anticipazioni stasera: il tema principale gli amori in Casa

Stando alle anticipazioni riguardanti la diretta di questa del GF Vip, parlando di amori sicuramente non si potrà fare a meno di citare Edoardo ed Antonella. La coppia ormai è ai ferri corti e da giorni i due non si guardano nemmeno in faccia. La Fiordelisi critica Donnamaria con gli altri e lo stesso fa lui. Non è passato indifferente nemmeno il malessere che lo speaker ha avuto nei giorni scorsi, creando non poca preoccupazione da parte degli altri concorrenti.

Al centro della puntata ci saranno anche gli Incorvassi che proprio pochi istnati fa hanno ricevuto un aereo. La coppia continua a regalare grandi emozioni ai fan e ogni giorno stanno dimostrando di avere un reale interesse. Infine, si parlerà anche di Oriana e Daniele i due oltre ad una grande attrazione invece non sembrano porprio avere lacuna sintonia.