Oroscopo 1° febbraio 2023: Vergine confusi, Pesci speranzosi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 1° febbraio 2023, i nati sotto il segno dell’Ariete devono continuare a lottare per raggiungere i propri obiettivi. Il Sagittario dovrebbero chiedere scusa se opportuno

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento avete bisogno di dolcezza. Se siete single potreste fare un po’ di fatica a trovare una persona che sia veramente in grado di capirmi e di darvi quello di cui avete bisogno. Questo, però, non deve impedirvi di continuare a provarci.

Toro. Buon momento per iniziare un nuovo progetto professionale. Dal punto di vista sentimentale, invece, sentite il bisogno di vivere qualche cambiamento. La routine è sicuramente vostra nemica.

Gemelli. Quando un vaso si è rotto difficilmente può tornare come era prima. Questo è il vostro punto di vista soprattutto per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Nella vita, esiste anche il perdono.

Cancro. Nel lavoro state facendo progressi, tuttavia, non dovete tralasciare la sfera sentimentale. Le previsioni dell’oroscopo del 1° febbraio invitano ad allargare i vostri orizzonti e le vostre conoscenze, potrebbero tornarvi utili.

Leone. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento, tuttavia, verso pomeriggio ci sarà una bella ripresa. Dal punto di vista professionale è importante non perdere di vista quelli che sono i vostri obiettivi e realizzarli quanto prima.

Vergine. In questo periodo siete un po’ confusi. Soprattutto dal punto di vista professionale potreste trovarvi a dover fare i conti con una scelta drastica. Occhi ben aperti sulle persone che vi circondano.

Previsioni 1° febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete persone piuttosto autentiche che difficilmente riescono a fare cose che non desiderano fare. Tutto ciò che fate è dettato dal vostro cuore. Al contempo, però, cercate di fare funzionare anche la testa.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 1° febbraio, i nati sotto questo segno sono un po’ irascibili. Cercate di mantenere la calma, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Impegnatevi a raggiungere i vostri obiettivi.

Sagittario. Se vi siete pentiti di un omportamrnto che avete assunto, non esitate a chiedere scusa. Invece di allontanarvi dalle situazioni che vi spaventano, affrontatele e prendetele di petto.

Capricorno. In amore siete molto protettivi. Allo stesso tempo, sentite spesso il bisogno di essere dicevi a vostra volta. Nel lavoro, invece, è importante mantenere i piedi per terra e non cagare troppo con la fantasia.

Acquario. Giornata molto movimentata per voi. Siete tra i segni più passionali dello zodiaco. Questo vuol dire che vi mettete sempre in gioco al 100% e vi donate, anche quando non sapete chi avete dall’altra parte.

Pesci. I nati sotto questo segno sono molto speranzosi. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro, ma è importante non abbassare mai la guardia. In amore siete un po’ sulla difensiva.