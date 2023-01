GF Vip, Antonella e Edoardo hanno fatto pace dopo la puntata? Arriva la decisione

La puntata di ieri del GF Vip ha visto tra i protagonisti di svariate dinamiche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due, purtroppo, sembrano essere arrivati ai ferri corti e non sembra esserci più nulla da fare per risanare il rapporto.

Malgrado questo, però, nel corso della messa in onda di ieri, dopo che Antonella è stata pesantemente umiliata e ha commesso delle gaffe imperdonabili per il pubblico, i due si sono concessi un abbraccio, ma cosa avrà sancito? La pace fatta? Vediamo.

La clamorosa debacle di Antonella al GF Vip

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Antonella ed Edoardo si sono duramente scontrati. Alfonso Signorini ha mandato in onda alcuni contenuti inerenti dei litigi di cui si sono resi protagonisti. Nello specifico, si è parlato di alcune accuse molto forti di Antonella, la quale ha accusato Edoardo di averle messo le mani addosso. Lei in puntata ha negato di aver detto queste frasi e Donnamaria ha sbottato duramente.

Il conduttore, allora, ha detto che avrebbe fatto controllare alla produzione i filmati e, a quel punto, la Fiordelisi ha fatto un passo indietro ed ha ammesso di aver detto qualcosa del genere. Insomma, per lei è stata davvero una debacle, in quanto si è inimicata buona parte del pubblico a causa di questa gaffe. Ad ogni modo, dopo essersene dette di tutti i colori, i due si sono abbracciati quando Edoardo ha incontrato suo padre. Questo gesto distensivo, però, pare non significhi pace fatta.

Antonella decide cosa fare con Edoardo dopo la puntata

Dopo la puntata del GF Vip, infatti, Edoardo e Antonella hanno avuto un nuovo confronto. In tale occasione, la ragazza ha deciso di prendere una posizione netta in merito al rapporto con il coinquilino. La protagonista, infatti, ha detto di voler chiudere per sempre la loro storia d’amore. Lei inizialmente credeva che loro fossero destinati a grandi cose, ma purtroppo si sono rivelati incompatibili.

Al momento, dunque, la giovane non se la sente più di continuare a soffrire così tanto, pertanto, è opportuno che i due continuino il loro percorso separatamente. Dato che Edoardo ha ammesso di non avere il coraggio di lasciarla, è stata lei a prendere questa decisione definitiva. La ragazza, però, ha chiosato il suo discorso invitando il coinquilino a riflettere sui suoi amici nella casa. In molti, infatti, l’hanno nominata e degli amici non vorrebbero che la “fidanzata” di una persona a cui tengono venga eliminata.