GF Vip, Edoardo Donnamaria fuori si se in diretta: Sonia lo attacca ma Signorini la zittisce subito!

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip. Largo spazio ai protagonisti della Casa, ovvero Oriana e Daniele e Donnamaria e la Fiordelisi. Eliminato della puntata George che la perso il televoto contro la Marzoli e la Pelizon.

Nel corso della diretta c’è stato un duro scontro tra Edoardo e Antonella che tra urli e pianti hanno cercato di giustificare i loro comportamenti. Comportamenti che non sono piaciuti al pubblico e alla stessa opinionista del reality. Infatti, Sonia ad un certo punto ha chiesto la parola asfaltando e di brutto lo speaker.

Duro scontro tra Edoardo ed Antonella

Durante la puntata si è parlato ancora una volta del rapporto tossico tra Antonella ed Edoardo Il problema che tanto sta facendo impazzire Donnamaria è l’atteggiamento della fidanzata, che dice di amare ma che allo stesso tempo sembra non tollerare. A mandarlo in bestia sono gli atteggiamenti “da vittima” della giovane che tra l’altro continua a comportarsi in modo ambiguo.

Come se non bastasse, la Fiordelisi continua a pungere il fidanzato per il suo essere fin troppo vicino e amico di Oriana Marzoli, la donna all’interno della casa con la quale più si è beccata. La parte dedicata a loro però si è trasformata in un vero e proprio teatro che possiamo dire da un lato ha anche indignato i telespettatori. Ad un certo punto ad intervenire ci ha pensato Sonia Bruganelli che si è schierata dalla parte dell’ex spadista.

Sonia Bruganelli mette in ridicolo Edoardo ma Signorini la stoppa

Come detto in precedenza, a prendere la parola ad un certo punto è stata Sonia. L’opinionista ha praticamente asfaltato Donnamaria accusandolo di essere ridicolo. Nel dettaglio la moglie di Bonolis ha precisato che se non fosse stato per Antonella di lui in casa nessuno se ne fosse accorto. Il suo volere la Fiordelisi è solo una questione di desiderio e non di amore.

Con Antonella tu hai significato qualche cosa. Lei è luce. Parole non proprio carine quelle dell’opinionista che arrivata ad un certo punto è stata subito bloccata da Signorini. Il conduttore ha precisato di non essere d’accordo con le parole della collega, Edoardo ha una personalità e deve smetterla di offenderlo.