Marco Bellavia dimentica Pamela Prati con Sheila: beccato con la nuova fiamma (FOTO)

In queste ore è spuntata sul web una notizia davvero esilarante che riguarda un ex concorrente del GF Vip molto discusso. Stiamo parlando di Marco Bellavia, il quale sembra aver dimenticato il suo “amore” per Pamela Prati grazie a Sheila.

Sull’ultimo numero del magazine Chi, infatti, è apparsa una foto in cui l’uomo appare in compagnia della sua presunta nuova fiamma. Nel titolo è presente una dichiarazione che sta generando non poco sgomento.

Marco ha dimenticato Pamela Prati in un batter d’occhio?

Marco Bellavia ha trovato il nuovo amore con Sheila? Da quando sia lui sia Pamela Prati sono usciti dal GF Vip, non si è fatto altro che fantasticare su di un ipotetico flirt tra loro. Entrambi hanno molto marciato su questa situazione, sta di fatto che, mediante i loro account Instagram, hanno spesso pubblicato dediche romantiche. Anche in occasione del compleanno di Pamela, Marco le ha fatto recapitare dei fiori con un biglietto splendido e molto romantico.

Entrambi, però, hanno sempre chiarito di volerci andare con i piedi di piombo, date le fragilità emotive che i due hanno avuto nell’ultimo periodo. Ad ogni modo, sono stati in molti a non credere alla veridicità del loro interesse, sta di fatto che i due sono stati messi in discussione in più occasioni. Adesso, però, sembra arrivata la risposta definitiva a tutti i rumor.

Bellavia beccato con Sheila su Chi

Stando a quanto trapelato dalla copertina dell’ultimo numero di Chi, in edicola a partire da domani, mercoledì 1° febbraio, pare proprio che Marco Bellavia abbia incontrato un nuovo amore, ovvero Sheila. Dal titolo dell’articolo si legge che si tratterebbe di una storia nata all’improvviso. Marco, infatti, non si aspettava di incontrare una persona così speciale, ma ella sarebbe arrivata d’improvviso a stravolgergli la vita. Nelle foto i due si scambiano anche dei baci appassionati.

Questa notizia, però, sta generando un gran sgomento sui social. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha commentato la faccenda dicendo di reputare davvero assurdo tutto questo teatrino. A suo avviso, infatti, Pamela Prati sarebbe stata cancellata con un rapido e repentino colpo di spugna. Questo, probabilmente, perché tra loro non c’è mai stato nulla. Ad ogni modo, dato che il numero sarà in edicola domani, i diretti interessati non hanno ancora commentato la faccenda in maniera ufficiale. Non resta che attendere per vedere se diranno qualcosa.