Isola dei famosi, confermati i due opinionisti: uno è un conduttore Mediaset

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione de l’isola dei famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi partirà dubito dopo la fine del GF Vip con tante novità. In questi giorni si è parlato tanto di opinionisti nel programma ma anche del sostituto di Alvin che quest’anno non sbarscherà in Honduras.

La Blasi pare abbia fatto di tutto per sostituirlo con Can Yaman, noto e amato attore turco ma al momento non sembra aver accettato la proposta. Quello che invece possiamo dirvi con precisione è chi Ilary avrà al suo fianco nel ruolo di opinionista.

Isola Dei famosi: confermati i due opinionisti

Se lunedì 3 aprile 2023 andrà in scena la finalissima del GF Vip, subito dopo è in partenza l’edizione 2023 dell’ Isola dei famosi. Alla conduzione di questa nuova edizione del popolare reality show di Canale 5, c’è anche questa volta Ilary Blasi, ma davvero saranno tante le novità di questo programma in arrivo…

Una tra tutte riguarda gli opinionisti. Stando alle anticipazioni del reality, possiamo confermare che Nicola Savino quest’anno sarà sostituto. A prendere il suo posto ci penserà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a Parte. Ma non è tutto perchè al suo fianco arriva un altro personaggio molto amato, ovvero Vladimir Luxuria.

I possibili concorrenti di questa nuova edizione

Confermati gli opinionisti ora quello che si attende è la lista dei nomi dei concorrenti. I provini per la nuova stagione dello show sono ancora in corso ma al momento sembra che ci siano alcuni nomi che, molto più di altri, potrebbero partire alla volta dell’Honduras.

Tra i personaggi che potrebbero partire per l’isola troviamo Loredana Lecciso in coppia con la figlia Jasmini, Samantha De Grenet con il figlio Brando e l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo insieme al figlio Samuele. Inoltre, si è parlato anche di Dayane Mello e di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri di Ued. Al momento però precisiamo si tratta solo di indiscrezioni