Teo Mammucari lascia Le Iene: svelato il vero motivo della lite furibonda

Come tutti i telespettatori de Le Iene sapranno, Teo Mammucari ha deciso di abbandonare la conduzione del programma in corso d’opera. Questa scelta repentina, preceduta da una sparizione improvvisa a pochi minuti dalla messa in onda di una puntata, ha generato molti dubbi nei telespettatori.

Malgrado Mediaset abbia provato a placare le acque mediante un comunicato pacifico, la curiosità dei fan non si è fermata. Ebbene, quest’oggi molte cose sarebbero venute a galla. Pare confermata, infatti, la notizia secondo cui Teo sia andato via dopo una lite accesissima con l’ideatore del programma. In queste ore sono trapelati anche i presunti motivi.

Confermata la lite tra Teo Mammucari e Davide Parenti dietro le quinte

In queste ore, sul web stanno circolando delle interessanti indiscrezioni che riguardano quello che sarebbe accaduto dietro le quinte de Le Iene tra Teo Mammucari e Davide Parenti. Pare, infatti, che i due abbiano avuto una lite furibonda a un passo dall’inizio della scorsa puntata del programma di Italia 1. Dopo lo scontro, Teo avrebbe addirittura deciso di andare via non presenziando in diretta e lasciando Belen Rodriguez da sola alla conduzione.

Queste voci di corridoio sono state recentemente confermate da Davide Maggio. Mediaset, invece, ha cercato di mantenere un profilo basso dicendo che Mammucari avesse lasciato la conduzione de Le Iene per dedicarsi ad altri progetti con Mediaset. In merito all’altra parte in causa, invece, Parenti, quest’ultimo si è limitato a commentare il tutto dicendo di non voler “rovinare2 nessuno, pertanto, sarebbe rimasto in silenzio.

La causa della lite furiosa dietro le quinte

Ci ha pensato Fanpage a dare qualche delucidazione in più sulla faccenda. Una volta appurato che la fuga di Teo Mammucari da Le Iene sia stata causata da una lite con Davide Parenti, adesso sono emersi i presunti motivi dello screzio. Pare, infatti, che poco prima della diretta i due stessero discutendo animatamente poiché l0ideatore del programma non avesse gradito alcuni video pubblicati su Instagram dal conduttore.

Quest’ultimo, infatti, nei giorni antecedenti la puntata, ha pubblicato tra le IG Stories dei contenuti inerenti un servizio effettuato da lui. Davide non avrebbe apprezzato questa sorta di spoiler prima della messa in onda della puntata, pertanto, avrebbe inveito contro il conduttore. La discussione sarebbe degenerata, al punto da spingere Mammucari a fare le “valigie” w a lasciare la guida del programma.