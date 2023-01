Gloria smaschera Riccardo a Ued: spunta una chat hot con una 21enne

Ancora una volta, stando alle anticipazioni di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si è ritrovato al centro di una clamorosa polemica.

Nell’ultima registrazione, sappiamo che nel trono over è successo di tutto tra Guarnieri e la Nicoletti, con la partecipazione di Armando Incarnato che stranamente per la prima volta si è schierato a favore di del tarantino. A innescare la discussione sono state le chat di quest’ultimo che avrebbe scambiato con una ventunenne.

Uomini e donne anticipazioni: Spuntano chat di Riccardo con una giovane ragazza

Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha fatto sedere a centro studio Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, che sembravano sul punto di lasciare la trasmissione insieme per viversi fuori. Peccato che a un certo punto la dama romana ha rivelato di aver ricevuto da una ragazza di 21 anni delle conversazioni avute in chat proprio con Riccardo. Secondo Gloria, tali conversazioni lascerebbero intendere che tra di loro ci fosse stato un certo interesse.

Insomma, il cavaliere ci avrebbe provato con la giovane. Arrivati a questo punto, Riccardo è andato su tutte le furie e ha chiesto a Gianni di prendere il suo cellulare e di leggere i messaggi in modo da capire dove è stato il suo errore. Riccardo ha detto che ha solo risposto in maniera educata agli apprezzamenti della ragazza e nulla più.

Guarnieri pronto ad uscire con Gloria ma qualcosa non torna..

Le anticipazioni ci fanno sapere che alla fine Gloria è stata sbugiardata davanti a tutti e non ha fatto una bella figura. Gianni conferma la versione di Guarnieri e anche Armando che per la prima volta difende il collega. Infatti, quest’ultimo accusa Gloria di trovare mille scusa per non lasciare la trasmissione.

Insomma, dopo questo ennesimo teatrino Guarnieri si è seduto di nuovo al suo posto affermando a Maria di voler fare un passo indietro e decidendo di non volere uscire più dal programma. Ancora volta Gloria lo ha deluso. Dunque, tra i due questa volta sembra davvero finita