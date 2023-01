Uomini e Donne, Tina e Claudio sono usciti davvero insieme? Ecco cosa è successo

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne si è verificato un episodio un po’ atipico in quanto Tina Cipillari si è dichiarata per il cavaliere Claudio. Lui è un nuovo arrivato in studio, il quale ha ammesso di essere interessato ad alcune donne, tra cui Gemma Galgani.

Tina, però, è sembrata molto colpita da lui, al punto da dirgli di volergli dare il suo numero di telefono per cominciare una conoscenza. I telespettatori della trasmissione sono rimasti senza parole, ma cosa c’è di vero in tutto questo? Scopriamolo subito.

L’interesse di Tina per Claudio è reale?

Tra Tina Cipollari e il cavaliere Claudio potrebbe davvero nascere qualcosa a Uomini e Donne. L’opinionista del dating show di Canale 5 si è apertamente dichiarata per un cavaliere mostrandosi molto affascinata da lui. Le sue affermazioni hanno lasciato stupiti i telespettatori, che non hanno mai visto la donna in queste vesti. Anche Maria De Filippi è sembrata alquanto interdetta dinanzi il comportamento della Cipollari.

In più occasioni, infatti, le ha chiesto se facesse sul serio e la donna le ha sempre risposto di sì. Ad un certo punto, poi, Tina ha anche detto di voler dare il suo numero al cavaliere in modo da potersi sentire in privato e prendere appuntamento per vedersi. Ma i due saranno davvero usciti a cena? La risposta è stata data sulla pagina Instagram Uomini e Donne classico e over. Qui, infatti, sono presenti le anticipazioni di quello che accade durante le registrazioni, pertanto, già si conosce l’epilogo di questa ipotetica conoscenza.

Ecco cosa è successo dopo Uomini e Donne

Stando a quanto emerso da tale pagina, pare che tra Tina Cipollari e Claudio non ci sia stato nulla dopo la puntata di Uomini e Donne. I due si sarebbero solo punzecchiati durante la registrazione, ma non avrebbero dato luogo a nessun prosieguo. Pare, infatti, che fosse tutta una messinscena organizzata da Tina, molto probabilmente anche con la complicità del cavaliere, che è stato al gioco.

La donna, infatti, non ha mai nutrito un reale interesse nei suoi riguardi, ma ha solo messo in scena questo teatrino per fare un dispetto alla sua acerrima nemica Gemma Galgani. Nelle registrazioni seguenti, infatti, i due non si sono minimamente parlati e non si è più menzionata la faccenda.