Giulia Salemi fa a pezzi il cast del GF Vip: ecco cosa ha rivelato

Giulia Salemi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto a pezzi il cast del GF Vip. La portavoce del mondo dei social in questa edizione del reality show ha detto delle frasi davvero forti contro alcuni esponenti di questa edizione.

Nello specifico, però, si è scagliata soprattutto contro alcuni uomini della casa. Durante l’intervista, però, la protagonista ha anche voluto spezzare una lancia a favore di alcuni vipponi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

Le dure critiche di Giulia Salemi contro il cast del GF Vip

Nel corso di una recente intervista, Giulia Salemi ha detto tutto quello che pensa davvero sul cast di questa edizione del GF Vip. Come pensa la maggior parte del pubblico, anche Giulia è dell’idea che quest’anno i concorrenti non siano paragonabili a quelli delle edizioni passate. In molti pensano solamente alle strategie e non si riesce a capire chi agisca in maniera sincera e chi, invece, mosso solamente dalla voglia di accaparrarsi qualche clip.

Ad ogni modo, la Salemi ha cominciato dicendo di non ritenere il cast affine a lei. In merito a Luca Onestini, l’opinionista si è trovata d’accordo con il discorso fatto ieri sera da Ivana Mrazova. La donna, infatti, ha detto di trovare Luca molto diverso dalla sua precedente partecipazione al programma, forse a causa del cast, poco affine a lui e in grado di far emergere il suo lato migliore. Dure critiche anche verso Daniele Dal Moro, che ha reputato piuttosto aggressivo.

Ecco l’unica che si salva secondo l’opinionista

Successivamente, poi, Giulia Salemi ha tirato in ballo il resto del cast del GF Vip. Su Antonino Spinalbese ha detto di non apprezzare affatto il modo in cui tratta le persone. Il suo avvicinarsi, usare chi gli fa più comodo, per poi voltargli le spalle non è affatto una cosa che apprezza. Antonella Fiordelisi, invece, è un po’ ambigua. Giulia ha ammesso che la ragazza passi dal mostrare atteggiamenti provocatori e aggressivi, ad altri assolutamente dolci e indifesi.

Per tale ragione, non è ancora riuscita a capire bene chi sia davvero Antonella. In ogni caso, però, è sicuramente una concorrente “utile” al programma, in quanto è in grado di creare molte dinamiche. Una delle poche concorrenti per cui, invece, nutre simpatia è Oriana Marzoli. Secondo la Salemi, lei è l’unica che guardandola da casa, le genera ilarità.