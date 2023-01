Sara Shaimi, ex UeD, in ospedale: cosa è successo e poi la verità su Sonny (FOTO)

In queste ore, Sara Shaimi, ex tronista di UeD, ha registrato delle Instagram Stories che hanno generato un po’ di preoccupazione per i fan in quanto ha detto di essere stata in ospedale. La giovane ha spiegato che, circa una settimana fa, ha cominciato a stare molto male, per tale motivo, ha ritenuto opportuno recarsi al pronto soccorso per farsi visitare.

Tutto è cominciato con una brutta influenza, la quale la sta destabilizzando parecchio. Ad ogni modo, tra le IG Stories, la ragazza non ha parlato solo delle sue condizioni di salute, ma anche della sua vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Ecco perché Sara è stata in ospedale e come sta adesso

Sara Shaimi ha avuto un problema di salute per cui è finita all’ospedale. La ragazza ha beccato un’influenza molto brutta e forte e le sue condizioni sono peggiorate di giorno in giorno. La febbre era sempre ferma sui 40 gradi e difficilmente riusciva a scendere al di sotto. L’ex tronista di Uomini e Donne è andata in panico, pertanto, ha deciso di recarsi al pronto soccorso per farsi visitare.

In tale occasione, i medici le hanno somministrato dei medicinali e prescritto una cura che sta seguendo ancora. Adesso le sue condizioni sono leggermente migliorate, soprattutto perché la febbre sembra scesa. Ad ogni modo, la ragazza non si è ancora ripresa del tutto. Malgrado questo, ha voluto annunciare in maniera ufficiale il ritorno di fiamma con Sonny Di Meo. Non appena si rimetterà, sicuramente parlerà di più con i suoi fan di questa faccenda. Per il momento, però, ci ha comunque tenuto a fare qualche precisazione.

L’annuncio sul ritorno ufficiale tra la Shaimi e Sonny Di Meo

Dopo aver svelato di essere stata all’ospedale, Sara Shaimi ha parlato della sua vita sentimentale. In questi giorni era circolata la voce secondo cui lei e Sonny Di Meo fossero tornati insieme malgrado i probabili tradimenti. Ebbene, la giovane ha confermato tutto ed ha anche aggiunto delle considerazioni personali. In particolare, ha detto di essere consapevole che molte persone potrebbero non comprendere la sua decisione di tornare con il suo ex dopo l’accaduto, ma lei ha tutti i buoni motivi.

In questo periodo, infatti, ha avuto delle dimostrazioni da parte di Sonny che chiedeva e crede che il loro amore possa essere in grado di superare anche questa burrasca. Nella vita bisogna trovarsi in certe situazioni invece di giudicarle dall’esterno. Malgrado gli errori, i due sono pronti ad andare avanti e a lottare affinché il loro amore diventi più solido e forte di prima.