Uomini e donne oggi 31 gennaio, è Carla show: schiaffi a Biagio, Sperti impietrito: mai vista una cosa simile. Maria costretta a censurare (VIDEO)

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Maria de Filippi dopo aver presentato la nuova tronista Nicole è passata subito ad un giallo così lo ha definito che ha visti protagonisti la signora Carla, Clea e Biagio.

Possiamo dire che una scena simile non si era mai vista prima tanto che la padrona di casa si è ritrovata a censurare il tutto. Biagio ha conosciuto e frequentato per circa tre settimana Carla, arrivata in studio per lui per conoscerlo. La frequentazione tra i due è durata almeno in maniera tranquilla per circa tre settimane fino a quando poi non è subentrata la signora Clea.

Uomini e donne oggi: Carla scatena il panico in studio

Il cavaliere partenopeo e la dama hanno trascorso molte serata assieme e hanno sempre chiesto lo stesso albergo. I due hanno anche passato due notti insieme nella stessa camera ma senza avere nessun rapporto. Questa conoscenza ad un certo punto ha iniziato ad avere un’interferenza.

Biagio ha raccontato che Carla si sente continuamente con il suo ex, cosa affermata anche da lei. Ma non è tutto l’uomo ha anche dichiarato che la donna non volesse raccontare di queste notti trascorse in hotel per pudore, mentre lui crede che vuole farlo per nascondere la sua relazione con l’ex.

Intanto, Carla viene a sapere che Bagio ha sentito Clea ed è convinto che i due si vedono. Così quando li decide di prendere un altro albergo lei lo raggiunge e bussa alla porta chiedendo dove è la sua rivale. Una scenata di gelosia che si trasforma in un incubo. Infatti, non trovandola inizia a chiamarla con insistenza sul cellulare all due di notte.

Carla entra in studio come una furia e schiaffeggia Biagio: Maria censura

Terminato il racconto i tre entrano in studio e Carla arriva come una furia. La donna è davvero scatenata tanto che tra le urla e le gesta a volte non si capisce nemmeno cosa voglia dire. Gianni Sperti si spaventa, facendo un passo indietro ogni volta che la dama apre la bocca. Clea seduta accanto a lei va via, quasi per paura… Il resto del parterre è davvero impietrito.

Insomma, Carla continua a dire di sentirsi offesa e di essere stata presa in giro da Biagio, lui invece insiste sul fatto che sia ancora fidanzata con un uomo fuori dal programma. La situazione degenera, lei si alza e lo strattona. Qui sarebbero arrivati due schiaffi, come hanno fatto sapere le anticipazioni, ma nella messa in onda questo momento è stato censurato!