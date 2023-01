Sanremo 2023, Amadeus svela: ecco che cosa farà Chiara Ferragni sul palco

Amadeus ha rilasciato un’intervista sul settimanale Chi in cui ha parlato del Festival di Sanremo 2023 ed ha svelato quali saranno i ruoli delle co-conduttrici. Nello specifico, il conduttore si è soffermato su Chiara Ferragni ed ha raccontato alcune anticipazioni.

In seguito, poi, ha parlato del videomessaggio di Zelensky e della bufera che è sorta dopo al diffusione di questa notizia. Vediamo, dunque, tutto quello che ha detto a pochi passi dall’inizio della competizione canora più attesa di sempre.

Le confessioni di Amadeus sulle esibizioni delle co-conduttrici a Sanremo 2023

Nel corso di una recentissima intervista, che sarà in edicola a partire da domani, mercoledì 1° febbraio, Amadeus ha svelato alcuni spoiler sul Festival. In particolar modo, ha detto spiegato di essere molto felice di avere Chiara Ferragni sul palco insieme a lui. In questo periodo ha avuto modo di conoscerla e di capire meglio come sia fatta. Lei è una ragazza che sa stare in mezzo ad altre persone, molto socievole e disponibile.

In seguito, poi, ha detto cosa farà. Ogni co-conduttrice avrà il compiuto di portare sul palco dell’Ariston un monologo incentrato su di un tema che si sente affine alla propria persona. Chiara, dunque, così come tutte le altre donne che accompagneranno Amadeus in questa esperienza, cercherà di sensibilizzare il pubblico su di un tema specifico. Sempre legato al filone delle emozioni e della pace, Amadeus ha parlato anche del discorso di Zelensky.

Amadeus fa altre riflessioni: da Zelensky ad Anna Oxa

Quest’ultimo manderà un videomessaggio in cui lancerà un messaggio incentrato sulla pace. Esso verrà mandato in onda sabato 11 febbraio, subito dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara. Infine, Amadeus ha parlato anche di due protagonisti molto discussi di questa edizione del Festival di Sanremo 2023. Nello specifico, ha menzionato Anna Oxa e Gianluca Grignani.

A tal riguardo, ha detto che sono entrambi personaggi molto discussi, in grado di attirare l’attenzione. Ad ogni modo, tutti e due sono dei personaggi degni di nota e dei grandi artisti, che certamente saranno in grado di essere all’altezza delle aspettative del pubblico. Nel frattempo cresce l’ansia per chi dovrà salire sul palco dell’Ariston. Specie Chiara Ferragni si è detta più volte emozionatissima per questa grande avventura che l’aspetta. Naturalmente si tratta di una grande soddisfazione per le che, tuttavia, le sta comportando anche un livello di agitazione elevatissimo.