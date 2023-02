Uomini e Donne spoiler 1° febbraio: Carola spiazza Federico, Alice in lacrime

La puntata del 1° febbraio di Uomini e Donne sarà interamente dedicata al trono classico. Dopo aver parlato sempre di trono over, stavolta si parlerà dei più giovani e, in particolar modo, di Federico Nicotera.

Lavinia Mauro non riuscirà neppure ad entrare in studio in quanto le dinamiche del trono over si sono protratte troppo a lungo, pertanto, non si farà in tempo. Ad ogni modo, vediamo cosa accadrà a Federico.

Federico si confronta con Alice a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 1° febbraio, rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Federico. In studio verrà mandata in onda una clip in cui si vede uno sfogo di Alice, la quale è rimasta molto male al termine della scorsa registrazione per quanto accaduto. Una volta tornata la proiezione, poi, la ragazza raggiungerà Federico al centro e i due cominceranno a confrontarsi.

La ragazza ammetterà di essere molto provata poiché teme che il tronista sia più orientato verso Carola. Con la sua rivale, infatti, spesso è capitato che ha parlato di sentimenti, mentre con lei non lo fa mai. Federico rimarrà molto provato dalle sue parole e lo sarà ancora di più dopo che assisterà ad una reazione davvero tenera della ragazza. Prima di questo, però, ci saranno delle cose da vedere anche su Carola.

Spoiler 1° febbraio: la sorpresa di Carola

Nello specifico, la ragazza ha deciso di fare una sorpresa al tronista recandosi nel luogo in cui lui lavora alle 5 del mattino. I due hanno trascorso gli ultimi momenti del turno del ragazzo insieme e poi sono andati via. Federico si è mostrato particolarmente felice della sorpresa ricevuta, al punto che i due si scambieranno un bacio molto passionale. Dinanzi la riproduzione di quanto accaduto, Alice avrà un crollo.

La ragazza, infatti, scoppierà in lacrime e si sentirà in una posizione di netto sfavore rispetto alla sua rivale. Federico, però, rimarrà così provato dalla sua reazione, al punto da fare anche lui gli occhi lucidi. Nel momento in cui Maria De Filippi gli chiederà con chi ha intenzione di ballare, il ragazzo farà il nome di Alice. Carola, chiaramente, non la prenderà bene, specie dopo l’esterna fatta. Al trono over, poi, si continuerà a parlare di Tina e Claudio, su cui in queste ore sono emerse delle rivelazioni.