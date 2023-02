Antonino compie gli anni, Onestini gli fa gli auguri ma il gesto viene disprezzato: scatta la polemica tra i due

Nelle scorse ore nella Casa del GF Vip si è festeggiato il compleanno di Antonino Spinalbese. Il concorrente ha compiuto ben 28 anni e la regia ha deciso di organizzare un party. Infatti, tutti hanno ballato, riso e cantato fino a tarda notte. Durante i festeggiamenti però un augurio non gradito ha scatenato la polemica

Compleanno Antonino: festa “rovinata” per colpa di Onestini

E’ noto a tutti che tra Onestini e Spinalbese non corre buon sangue nella casa. I due gieffini spesso hanno avuto scontri e anche ieri sera in occasione del compleanno di Antonino non hanno perso occasione per punzecchiarsi.

Scoccata la mezzanotte tutti si sono avvicinati al coiffer per fargli gli auguri. Tra questi anche Luca che con una mano ha affermato”auguri”. La risposta di Spinalbese però non è piaciuta, in quanto ha subito esclamato “Non apprezzo”.

Accanto a loro c’era Tavassi che subito ha certato di mettere pace dicendo “dai non fare così Antonino”. Spinalbese ha continuato a replicare, spiegando che queste cose non gli piacciono, insomma per lui non ha senso che Luca gli abbia fatto gli auguri di compleanno.

Antonino nella bufera: il suo gesto non è piaciuto a nessuno

Dopo aver visto questo video, in tanti in rete si sono scagliati contro l’ex di Belen. Il ragazzo ha commesso un gesto di cattivo gusto, anche perchè Luca è stato molto gentile nei suoi riguardi. Infatti, proprio Onestii ha cercato di spiegargli che un conto è il non andare d’accordo e un altro è fargli gli auguri. Insomma, è stata una polemica che di certo poteva evitare.

Intanto, nella stessa giornata di ieri, Spinalbese ne ha combinata un’altra. Il ragazzo ha nominato per sbaglio Belen Rodriguez e dopo che si è reso conto dell’errrore si è messo una mano davanti alla bocca. Belen ha chiesto alla produzione di censurare il suo nome e che non si parli di lei in nessuna maniera. In questo caso Antonino non lo ha fatto apposta e quindi sicuramente la cosa le sarà scivolata addosso.