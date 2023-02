GF Vip, Scontro di fuoco tra Tavassi e Antonella: volano parole pesanti, lei reagisce in malo modo

Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi litigano al GF Vip

Ancora un’altra accesa discussione nella Casa del GF Vip e questa volta i protagonisti sono Edoardo Tavassi ed Antonella. I due non hanno mai avuto grande complicità anche perchè il fratello di Guendalina è completamente dalla parte di Donnamaria.

Fin dal primo istante Tavassi ha definito l’ex spadista “vittimella” in quanto è sempre pronta a fare la vittima e a cercare sostegno denigrando gli altri. A non andare proprio giù al gieffino, lo stato in cui avrebbe ridotto il suo ex fidanzato. Nella scorsa settimana Donnamaria è stato davvero male, anche fisicamente, tanto da vomitare e da chiudersi in se stesso.

Una situazione che ha preoccupato e non poco gli altri concorrenti della Casa, chiedendo aiuto anche agli autori. Ieri sera si è tornati a parlare di ciò che è successo e Edoardo si è scagliato pesantemente contro la ragazza.

Durante una discussione in giardino dove erano presenti quasi tutti i concorrenti della Casa, Edoardo ha fatto notare ad Antonella dove ha sbagliato. Il suo modo di fare la vittima non gli piace e su questo deve cambiare atteggiamento.

Il fratello di Guendalina contro la Fiordelisi: lo scontro

Tavassi infatti ha precisato che non è uno che si fa abbindolare dalle belle parole e proprio per questo motivo con lui non attacca. Ma non è tutto. la discussione arrivati ad un certo punto ha iniziato a prendere una piega ben diversa con toni molto alti. Edoardo ha ricordato alla Fiordelisi che la scorsa settimana è stata pessima, cercando di far passare Donnamaria per uno che le ha messo le mani addosso.

E’ una cosa orribile e del tutto infondata, ha precisato il fratello di Guenda. Lei ha negato, ma possiamo dire con certezza che c’è un video dove lo ha confidato… Insomma, Antonella anche questa volta ha cercato di fare la vittima e messa alle strette da Tavassi ha preso il suo plaid e urlando è andata via.