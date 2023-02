Isola dei Famosi 2023, nel cast anche un ex calciatore che si è appena lasciato: ecco chi

In questi giorni stanno trapelando delle notizie inerenti la prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2023, specie per quanto riguarda il cast. Dopo aver svelato chi saranno gli opinionisti e alcuni possibili partecipanti, adesso sono sopraggiunte altre novità.

Nello specifico, infatti, pare che un ex calciatore molto discusso in questo periodo sia un altro possibile concorrente del reality show. Di lui si sta molto parlando in questi giorni, in quanto pare si sia appena lasciato con la sua compagna. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi sarebbe il nuovo membro del cast dell’Isola dei Famosi 2023

Continuano a trapelare indiscrezioni in merito al cast dell’Isola dei Famosi 2023. Come già trapelato, ad accompagnare Ilary Blasi in questa nuova avventura ci sarà, ancora una volta, Vladimir Luxuria. Il posto di Nicola Savino, invece, sarà preso da Enrico Papi. Per quanto riguarda i concorrenti che sbarcheranno in Honduras e saranno pronti a mettersi in gioco soffrendo il freddo, la fame e i mosquitos, ci sono state delle novità.

Stando a quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, infatti, pare che tra i naufraghi ci sarà anche un ex calciatore molto discusso in questo momento. Lui è Lorenzo Amoruso. Solo ieri è trapelata la notizia secondo cui lui e Manila Nazzaro avessero deciso di interrompere la loro relazione a seguito di una crisi molto profonda nel loro rapporto. Adesso, invece, c’è stata questa novità.

I dubbi sulla crisi tra Lorenzo e Manila

La contingenza degli eventi, chiaramente, non ha potuto fare a meno di stuzzicare la curiosità degli utenti del web più fantasiosi. In particolar modo, infatti, c’è chi crede che la crisi tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sia stata architettata ad hoc per fare hype. Naturalmente, per il momento non ci sono prove di queste accuse, ma sono sempre più numerosi gli utenti che si stanno lasciando persuadere da questo pettegolezzo.

Inoltre, pare che, oltre alla partecipazione di Lorenzo Amoruso all’Isola dei Famosi 2023, anche per Manila ci saranno delle novità. La speaker radiofonica, infatti, dovrebbe sbarcare presto su Rai Radio 2 per cimentarsi in questa nuova avventura. Insomma, il fatto che proprio a ridosso di tutte queste novità i due abbiano deciso di comunicare pubblicamente la notizia della crisi non può non destare qualche domanda e perplessità. Ad ogni modo, almeno per il momento, i diretti interessati non hanno commentato questi pettegolezzi.