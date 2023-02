GF Vip, compleanno di Antonino trasformato in un circo: è Antonella show! VIDEO

Sicuramente Antonino Spinalbese ricorderà il suo compleanno nella Casa del GF Vip per tutta la vita.

Doveva essere una festa serena e tranquilla ma il party ha preso una brutta piega. Tutto è cominciato dagli auguri di Luca fatti a Spinalbese poco apprezzati. Poi si è passati a parlare di Antonella e qui è accaduto il peggio.

Antonella Fiordelisi show: cosa ha combinato stanotte

Antonella Fiordelisi ha scatenato il panico stanotte, durante i festeggiamenti del compleanno di Antonino. La giovane ha avuto da ridire su tutto e tutti rovinando così una bellissima festa di compleanno. La vippona ha litigato prima con Edoardo Tavassi che ha avuto da ridire per quelle parole dette su Donnamaria. “Tu volevi far passare Edoardo per un ragazzo che ti picchiava. Ma stai zitta non ci provare proprio. Hai messo il reality al primo posto e Edoardo all’ultimo. Ecco il video

Edoardo.T ad Antonella: “Tesò te volevi fà passà Edoardo come uno che te picchiava, ma statte zitta… Hai messo il reality al primo posto ed Edoardo all’ultimo” TAVASSI VOCE DEL POPOLO 👏🏻 #gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/d5gufnlEqC — sisonokevin (@_soleilandia_) February 1, 2023

Antonella invece gli ha risposto che lui gode quando sta male ed è in difficoltà ma possiamo dire che non ha trovato appoggio da parte di nessuno. Ad andarle contro poi ci ha pensato Giaele, Nicole e Andrea. Infatti, Antonella proprio alla Murgia le ha ricordato di trovarsi un lavoro …

Antonino Spinalbese: il suo compleanno rovinato dalla Fiordelisi

La Fiordelisi ad un certo punto è sembrata un fiume in piena. Ha iniziato a scagliarsi contro tutti criticando i ragazzi, definendole persone cattive e false. Alla Muegia ha consigliato di trovarle un lavoro, a Giaele invece l’ha denitita una persona emblema. Ad Andrea ha detto di non avere personalità. Alla fine ne ha dette di ogni anche alla Miconi, invitandola a smettere di parlare di lei.

Micol: “Adesso sto bene, saranno affari tuoi?

Antonella: “Ok basta, vai a dormire”

Micol: “Ma faccio il cazzo che mi pare, ma vai a dormire cosa?” L’IRA SICULA 🔥#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/66JnH7Hx5f — sisonokevin (@_soleilandia_) February 1, 2023

Insomma, Antonella ha scatenato il caos ancora una volta rompendo così quel clima di allegria e leggerezza che c’era in Casa. Alla fine dopo aver sbottato contro tutti, si è alzata ed è andata via lasciando i ragazzi così…