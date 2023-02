Belen Rodriguez parla di Teo Mammucari a Le Iene: l’ex conduttore reagisce (FOTO)

Ieri è andata in onda una nuova puntata de Le Iene e Belen Rodriguez ha voluto spendere qualche parola per commentare l’assenza di Teo Mammucari. Gli autori hanno organizzato una piccola gag che ha permesso alla presentatrice di menzionare il suo ex compagno di questa avventura.

Ebbene, le parole adoperate dalla showgirl sono arrivate forti e chiare al diretto interessato. Teo, infatti, ha deciso di replicare a quanto detto da Belen durante la scorsa puntata del programma irriverente e pungente di Italia 1. Vediamo che cosa ha detto.

Il commento di Belen Rodriguez a Le Iene su Teo

Belen Rodriguez ha voluto aprire la scorsa puntata de Le Iene parlando di Teo Mammucari. A quanto pare, è sembrato inutile continuare a fare finta di niente, pertanto, la conduttrice ha deciso di menzionare il suo ex collega. Nello specifico, infatti, la donna ha voluto mandare un saluto a Teo dicendo che, anche se d’ora in avanti non sarà più al suo fianco come conduttore, lui continua ad essere un grande professionista.

In seguito, poi, Belen ha anche voluto porre l’accento sul grande operato svolto da Mammucari durante questo anno in cui ha lavorato al programma ideato da Davide Parenti. Il pubblico, chiaramente, non ha potuto fare a meno di unirsi in un caloroso applauso. Questa menzione è stata molto apprezzata dai telespettatori che, nella precedente puntata, erano rimasti molto delusi da quanto accaduto.

La reazione di Teo Mammucari dopo la puntata

Ad ogni modo, il commento che Belen Rodriguez ha fatto a Le Iene è stato oggetto di commento da parte di Teo Mammucari. Quest’ultimo, infatti, tra le sue Instagram stories ha condiviso la parte della puntata in cui Belen lo ha menzionato. Al di sotto della clip, poi, ha ringraziato la sua ex collega con la classica frase adoperata da Barbara D’Urso, ovvero, “Col cuore”. Dopo queste brevi e concise parole, però, è arrivato un altro commento che ha destato un po’ di sgomento.

Subito dopo aver ringraziato Belen per le sue parole, infatti, Teo ha pubblicato un video ironico in cui ha detto che, d’ora in avanti, si sarebbe dedicato al canto, malgrado non ne abbia minimamente le qualità. Cosa avrà voluto dire il presentatore con queste parole? Non resta che attendere per vedere se ci saranno altri aggiornamenti.

