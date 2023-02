Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano: proposta di matrimonio incredibile (VIDEO)

Dopo tanti rumor a riguardo, finalmente è ufficiale. Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano. La tanto attesa proposta di matrimonio è arrivata ed è stata davvero incredibile ed esilarante.

I due in questi giorni sono in vacanza alle Seychelles e, proprio durante il loro soggiorno, Andrea ha organizzato una splendida sorpresa per la sua futura moglie. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La proposta di matrimonio di Andrea a Teresa

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Teresa e Andrea, si sposano. L’annuncio è stato dato in queste ore dai diretti interessati mediante un video davvero molto toccante. Dal Corso ha organizzato una sorpresa per la sua fidanzata mentre sono in vacanza. Nello specifico, l’ha portata su di un elicottero con la scusa di fare un tour del meraviglioso posto che stanno visitando. Ad un certo punto, però, l’aereo ha cominciato a sorvolare su di un isola alquanto solitaria.

Teresa si è affacciata dal finestrino per guardarla e sulla sabbia c’era scritta la proposta di matrimonio di Andrea. La ragazza, chiaramente, è rimasta senza fiato. Dopo poco, i due sono scesi dall’aereo e si sono recati sulla spiaggia. In quel momento, Dal Corso si è inginocchiato dinanzi la sua compagna e le ha dato l’anello di fidanzamento. Lei era incredula e, naturalmente, gli ha risposto di sì. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Langella (@teresalangella___)

Langella e Dal Corso si sposano: i due al settimo cielo

Teresa e Andrea, dunque, si sposano e i fan non possono che essere assolutamente felici per loro. Al di sotto del video in questione, la Langella si è detta ancora incredula per quanto accaduto, in quanto non si sarebbe mai aspettata quel gesto dal suo compagno, proprio in quel momento. I follower della coppia, ovviamente, sono accorsi al di sotto del post in questione per congratularsi con i due.

Questa mattina, poi, Teresa ha registrato un video tra le IG Stories in cui ha ammesso di essere ancora stralunata. In seguito, poi, ha mostrato ai fan un po’ meglio l’anello regalatole da Andrea. Da quanto si è potuto vedere, si tratta di una pietra piuttosto evidente, dal valore sicuramente molto elevato. In merito ad Andrea, anche lui sembra al settimo cielo. Il ragazzo, infatti, non ha fatto altro che saltellare e canticchiare preso dalla gioia e dall’amore che prova per Terresa.