Uomini e donne, vi ricordate di Guido ex di Barbara? Eccolo oggi stupendo più di allora

Chi ha seguito Uomini e donne anni fa sicuramente si ricorderà di Guido Soldati. In effetti la sua presenza al trono over sembra ormai essere acqua passata e l’attenzione è stata riversata in questo ultimo anno in altri protagonisti.

L’ex cavaliere ha sempre attirato l’attenzione delle presenti non solo per il suo aspetto fisico ma anche per i suoi modi sempre delicati.. Lo abbiamo visto legare particolarmente con la dama Barbara De Santi, anche lei ormai ex del parterre. Ma cosa fa Guido oggi? Ha trovato un amore?

Uomini e donne vi ricordate di Guido Soldati?

All’epoca della sua partecipazione a Uomini e donne, Guido attirò l’attenzione in maniera particolare per la sua storia con Barbara De Santi. I due però si lasciarono e la colpa per chi ricorda fu dell’ex cavaliere che infranse le regole uscendo con donne estranee al dating show. Il suo comportamento ai tempi costò dure critiche al corteggiatore.

Nonostante usci di scena in maniera insolita, probabilmente ha un buon ricordo di quel periodo passato negli studi televisivi. Sul suo account social, infatti negli ultimi mesi ha condiviso diverse foto che lo ritraggono proprio in quel periodo negli Studi Elios di Roma. Inoltre, si è ritrovato a commentare anche diverse volte le frequentazioni di Gemma.

Cosa fa oggi l’ex cavaliere di Ued

Dopo aver lasciato Barbara De Santi e anche il ‘programma televisivo, Guido ha continuato la sua vita lontano dai riflettori. Durante la pandemia da Covid essendo infermiere è stato molto impegnato su questo fronte ma adesso quel brutto periodo come tutti se lo è lasciato alle spalle.

Oltre al lavoro, al quale anche oggi dedica molto tempo, è concentrato anche sull’amore. Come dimostrano alcuni scatti postati sui social ha trovato una donna che finalmente riesce ad appagarlo. Condividono assieme passioni e non solo. Insomma, possiamo dire che è felice. Diversamente invece è la situazione per la sua ex Barbara, l’insegnante di musica ad oggi è ancora single.