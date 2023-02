Il Paradiso delle signore anticipazioni 3 febbraio: avvicinamento tra Gemma e Marco

Le anticipazioni della puntata di venerdì 3 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che tra Gemma e Marco ci sarà un avvicinamento. Dopo tante indagini, finalmente Matilde scoprirà quale sia il vero motivo della preoccupazione del ragazzo.

Intanto, al grande magazzino arriverà Sandra Milo, la quale genererà non poco sgomento in alcuni dei presenti. Le ristrutturazioni di Palazzo Andreani staranno per cominciare e Adelaide farà una proposta a Marcello.

Spunta la verità su Marco al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 3 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore apprenderà finalmente, la verità sul furto dei bozzetti. Il ragazzo aveva accusato ingiustamente Francesco, pertanto, dovrà naturalmente fargli tutte le doverose scuse. Durante il confronto, poi, il giovane Amato apprenderà anche quale sia la più grande passione che ha il figlio di Palma.

Matilde, dal canto suo, continuerà ad indagare sui motivi che pare stiano spingendo Marco ad essere molto turbato. Il ragazzo ha sempre dichiarato che sia tutta colpa del lavoro e di alcune faccende legate sempre alla sua professione, ma la verità non è questa. Matilde, infatti, riuscirà a venire alla natura del reale malessere. A quanto pare, Marco sta affrontando dei problemi con Stefania.

Anticipazioni 3 febbraio: clamorosi avvicinamenti

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 3 febbraio vedremo che al Paradiso delle signore arriverà Sandra Milo. La donna creerà non poco sgomento. Alfredo, infatti, si mostrerà molto affascinato dalla star e questo creerà una forte gelosia in Irene. La Cipriani non credeva di poter essere così gelosa del ragazzo, pertanto, questa sarà anche una prova per il loro legame.

Intanto, Umberto e Tancredi si metteranno all’opera per cominciare i lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani. Tutto sarà pronto e la notizia giungerà anche ad Adelaide e Marcello. La donna deciderà di spiazzare il ragazzo facendogli una proposta. Nello specifico, gli chiederà di diventare suo socio in affari al Circolo. La famiglia di Marco, infine, organizzerà una cena per il ritorno del ragazzo. A tale evento prenderà parte anche Gemma. I due ragazzi si mostreranno molto complici al punto da arrivare a trascorrere molto tempo insieme. Al termine della serata, infatti, rimarranno da soli a chiacchierare fino a tarda notte e questo, naturalmente, non potrà fare a meno di avvicinarli molto.