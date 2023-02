Oroscopo 2 febbraio 2023: Ariete stanchi, Bilancia poco motivati

Secondo l’oroscopo del 2 febbraio i nati sotto il segno dei Pesci devono essere un po’ più ottimisti. I Vergine devono prestare attenzione ai bisogni di una persona cara

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un posto anche provato in questo periodo, forse avete bisogno di staccare un po’ la spina e di prendervi un po’ di tempo per voi. Anche dal punto di vista sentimentale e importante valutare bene le decisioni da prendere.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 2 febbraio vi invitano ad essere più decisi e risoluti. Continuare a temporeggiare su alcune faccende non farà altro che acuire ancora di più le vostre incertezze.

Gemelli. In questo periodo c’è bisogno di un po’ di tranquillità. Non siete esattamente al massimo della vostra forma fisica, pertanto, è necessario prestare un po’ di attenzione non esagerare con gli sforzi.

Cancro. Siete molto testardi, quindi, difficilmente vi lascerete condizionare da quello che pensano gli altri. Questo è tendenzialmente un bene, tuttavia, in alcune circostanze è importante ascoltare qualche consiglio.

Leone. Non siate troppo litigiosi e sul piede di guerra. In questo periodo è importante non sottovalutare quelle che sono le vostre emozioni e sensazioni. Sia in amore sia nel lavoro è importante lucidità

Vergine. Non siate troppo frettolosi e, soprattutto, date tempo al tempo. In questo periodo una persona cara potrebbe avere bisogno delle vostre attenzioni, cercate di non essere manchevoli.

Previsioni 2 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito professionale siete un po’ passivi nell’ultimo periodo. Non siete abbastanza motivati e spronati ad andare avanti per inseguire i vostri sogni. Cercate di essere più presenti in amore.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 2 febbraio, i nati sotto questo segno dovrebbero allargare un po’ di più gli orizzonti. Spesso tendete a circondarvi solo di persone che la pensano come voi. La diversità, però, è importante.

Sagittario. Buon momento per iniziare un nuovo progetto, tuttavia, prestate attenzione alle persone di cui vi circonderete. Non tutti sanno essere onesti e molti penseranno prevalentemente ai propri interessi.

Capricorno. Le stelle sono favorevoli soprattutto per coloro i quali hanno in mente progetti molto lungimiranti. Dal punto di vista sentimentale state per iniziare una nuova fase della vostra vita, siate pronti ad affrontarne le conseguenze.

Acquario. Meglio una brutta verità che una bella bugia. I nati sotto questo segno detestano le menzogne e, soprattutto, non riescono più a fidarsi delle persone che non sono state sincere. Questo potrebbe causare delle discussioni in amore.

Pesci. Cercate di cogliere sempre il lato positivo delle cose. Anche se dovesseeo esserci degli imprevisti dinanzi un vostro progetto, cercate di non abbattervi e di trovare la giusta soluzione al problema.