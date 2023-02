GF Vip, nuovo gesto “folle” di Donnamaria: interviene la regia preoccupata

Ancora un nuovo crollo per Edoardo Donnamaria all’interno della Casa. L’ennesima discussione con Antonella lunedì sera lo ha portato a chiudersi ancora di più ma pare che ieri sera tra i due c’è stato una sorte di avvicinamento.

Edoardo ha provato a riappacificarsi dopo che la Fiordelisi ha litigato con mezza casa. Lui è andato accanto a lei per sostenerla ma Antonella l’ha mandato subito via in malo modo. Lo speaker radiofonico non ha reagito bene a questo comportamento e ha avuto l’ennesimo crollo

Edoardo Donnamaria sta male, ma nessuno sembra capirlo

Pochi giorni fa ad accendere una discussione in casa è stato Luca Onestini che ha fatto notare ai compagni quanto Edoardo Donnamaria stesse male per colpa di Antonella. Secondo il fratello di Guendalina, Edoardo sta vivendo una situazione di totale malessere e lo sta sfogando anche a livello fisico. Infatti, si è ritrovato a vomitare più volte, mentre Attilio ha spiegato di averlo visto parlare da solo in camera.

Anche Tavassi è preoccupato e crede che il giovane ha bisogno realmente di aiuto. Quest’ultimo lo ha visto dormire in giardino da solo e scalzo. Poche ore fa, ne è successa un’altra. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte di Antonella, Donnamaria ha avuto un altro crollo che questa volta però ha preoccupato anche la produzione.

GF Vip: la produzione interviene per assicurarsi sulle condizioni di Edoardo

Dopo che Antonella ha discusso con i ragazzi, Edoardo ha provato a confortarla. L’ennesimo rifiuto dell’ex spadista lo ha portato ad avere un crollo e si è chiuso in bagno. Dopo la prima mezz’ora, alcuni vipponi avrebbero chiesto come stesse ma il ragazzo non avrebbe risposto.

A quel punto, col passare del tempo, la produzione , molto probabilmente preoccupata, è intervenuta invitando Edo a lasciare il bagno se non lo stesse utilizzando. Secondo quanto rivelato dai forum, il gieffino sarebbe poi uscito con gli occhi gonfi di lacrime e sarebbe corso in camera da letto.