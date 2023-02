Uomini e Donne spoiler 2 febbraio: Carla prende una decisione inattesa, Riccardo si dichiara

La puntata di giovedì 2 febbraio di Uomini e Donne sarà incentrata sugli esponenti del trono over. Le ultime messe in onda sono state piuttosto movimentate, soprattutto a causa di uno sfogo piuttosto inaspettato da parte di Carla, nuova corteggiatrice di Biagio.

Quest’oggi, dunque, si tornerà a parlare di questa faccenda, ma non solo. Al centro studio ci saranno anche Riccardo e Gloria e il cavaliere farà una confessione inattesa. Novità anche per Gemma Galgani. Vediamo tutto quello che accadrà.

Nuova batosta per Gemma a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani e Claudio siederanno al centro dello studio per confrontarsi. Il cavaliere ammetterà che tra i due non sia scattata nessuna scintilla, pertanto, non sente la motivazione per continuare la sua conoscenza. La Galgani, dunque, dovrà fare i conti con un altro due di picche alquanto difficile da digerire.

In merito a Tina, invece, l’opinionista non interagirà più con Claudio, in quanto nelle scorse puntate stava solamente scherzando con lui. Successivamente, poi, si passerà a Riccardo e Gloria. Nelle scorse puntate i due avevano deciso di chiudere per sempre, in quanto sembrava piuttosto inutile continuare a sedersi al centro studio aspettando che Riccardo si innamorasse. Quest’oggi, però, emergerà un retroscena inaspettato.

Spoiler 2 febbraio: Riccardo si dichiara, Carla spiazza

Durante la puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Gloria dirà che Riccardo si è messo in contatto con lei subito dopo la scorsa registrazione. Il cavaliere ha chiesto di incontrarla, ma lei gli ha risposto di no. A quel punto, allora, Guarnieri ha confessato alla dama di provare per lei qualcosa di molto forte e di molto vicino all’amore. In puntata tutti rimarranno spiazzati.

I presenti in studio, però, non crederanno molto alle parole di Riccardo, al punto che il cavaliere verrà messo sotto accusa. A quel punto, allora, uscirà dallo studio in maniera furiosa e non ribadirà quello che ha ammesso di provare per Gloria. Tra Biagio e Carla, invece, ci sarà una nuova discussione. La donna prenderà la decisione di uscire anche lei con altri cavalieri. Solo nel caso in cui dovesse avere del tempo libero, continuerà ad uscire anche con Biagio. Come reagirà il cavaliere dinanzi questa drastica presa di posizione della colorita new entry del programma?