Barbara D’Urso, sapete come fa a tenersi così in forma? Svelato il suo segreto di bellezza

Amate e seguita da tantissimi telespettatori, Barbara D’Urso superata la soglia dei sessant’anni può ancora vantare un fisico mozzafiato.

La conduttrice, infatti, è sempre in splendida forma, mostrando un corpo tonico e asciutto. Carmelita ama prendersi tantissimo cura del suo corpo e lo ha dichiarato proprio lei stessa più volte.

Barbara D’Urso: ecco come fa a mantenersi in forma a 65 anni

Di recente assieme al suo caro amico e nutrizionista Nicola Sorrentino, ha tenuto un seminario dal titolo Il benessere e l’immagine, il ruolo dei protagonisti in tv e proprio in questa occasione ha svelato le sue abitudini alimentari, precisando di mangiare tantissimo. Barbara d’Urso ha puntualizzato di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, mangiando dai carboidrati ai dolci ma facendo sempre attenzione.

Barbara scendendo nel dettaglio ha ammesso che la mattina si sveglia molto presto, prende una serie di integratori alimentari beve acqua a temperatura ambiente e poi passa ai centrifugati con frutta e verdura. Alla fin poi passa alla colazione con alimenti senza zucchero aggiunto, pane integrale tostato e caffè

Alimentazione e sport la sua cura

A metà mattina fa uno spuntino e poi di solito pranza sempre con del pesce. Durante il pomeriggio fa un altro spuntino ma anche durante la diretta di Pomeriggio 5 ne fa ancora un altro. Quando è in trasmissione ha ammesso che consuma molta energia e quindi ha bisogno di alimentarsi. La sera poi cena, con verdure e carne e qualche volta anche con un bel piatto di pasta. Non dice quasi mai no ai dolci che sono il suo punto debole.

Oltre all’alimentazione, Barbara si tiene in forma anche praticando tanta attività fisica. E’ appassionata di danza, soprattutto quella classica, ma si sottopone anche a diverse sedute di pilates e saltuariamente pratica kick boxing, che la fa sentire attiva ed energica. Insomma, alla soglia sei sessantasei anni Barbara D’Urso è ancora una bomba sexy!