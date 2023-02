Uomini e donne oggi, segnalazioni su Alice: Maria prende una posizione

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. La registrazione è partita con il trono di Federico ancora indeciso su chi scegliere tra le due corteggiatrice Carola e Alice.

Proprio con quest’ultima ha avuto una discussione che è terminata con delle lacrime da parte della ragazza. Il tronista poi ha tirato fuori segnalazioni pesanti sulla giovane che l’hanno finita a metterla ancora di più in crisi.

Federico confessa i suoi subbi su Alice

Federico ha raccontato in studio che ha ricevuto alcune segnalazioni e che fino adesso non le ha mai tirate fuori. Ora però gli sono venuti dei dubbi e ha deciso di parlare e di esporli. Ho notato in lei alcuni atteggiamenti che sono stati come una dimostrazione. Atteggiamenti forti, che ho notato quando litighiamo.

Preferirei evitare di dire cosa mi hanno detto. Mi sono state riportate un po’ di cose. Ha avuto comportamenti con persone con cui si è frequentata o è stata un po’ pesanti. So che si era lasciata e che era tutto a posto. Io ora non so, non voglio fare identikit del tuo passato. Queste erano delle voci che mi sono arrivate.” Ascoltate queste parole Alice è entrata ancora di più in crisi soprattutto dopo l’esterna che hanno trascorso assieme. Insomma, la ragazza è apparsa confusa e molto amareggiata.

Uomini e donne oggi, Alice distrutta scoppia in lacrime

Alice sentite queste parole, si lascia andare ad un lungo pianto liberatorio. La ragazza confessa che non si sente capita soprattutto quando è in studio. Lei ad oggi prova qualcosa nei confronti di Federico e sentirsi dire queste cose non le piace, anzi la destabilizza.

Per questo motivo, la corteggiatrice ha chiesto aiuto a Maria, cercando di aiutarla a spiegare come si sente, anche perchè la padrona di casa sembra l’unica che la capisca davvero. Ed ecco che la De Filppi prende la sua posizione e si schiera dalla sua parte portando Federico a riflettere veramente.